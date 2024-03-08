"Полезные идиоты" на службе Кремля: как действует разветвленная сеть российской пропаганды в Европе

Анализ с помощью программ по веб-аналитике и поисковой аналитике помог выявить новостные веб-сайты, которые связаны между собой не только похожими темами публикаций и пророссийскими нарративами, но и взаимными цитированиями и реферальным трафиком – с одного сайта на другой.

Исследование провели InformNapalm і InsightNews. В результате появилась довольно удручающая картина российских гибридных воздействий на Европу. 24 Канал поддерживает коллег и рассказывает о том, как работают пропагандистские сайты врага в Европе.

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Какая методика выявления пророссийских сайтов с похожим контентом

Для того чтобы легко выявить веб-сайты, которые публикуют материалы, выгодные Кремлю, и распространяют пророссийские нарративы, нужно с помощью программ по веб-аналитике (Seranking) и анализа ключевых слов и семантики получить такие, которые публикуют материалы на тематику, присущую российским медиа.

Кроме того, популярные термины, которые используют прежде всего пропагандистские сайты позволяют вычислить, какие сайты ранжируются в поисковых системах и получают поисковый трафик.

В то же время семантический анализ контента сайтов и ключевых слов позволяет выявить похожие сайты, которые тоже потенциально являются носителями пророссийских и антизападных нарративов.

Следующий этап – выявление связей с ними. В этом помогают СЕО-программы, которые фиксируют все обратные ссылки между сайтами и цитирование материалов сайта или конкретных статей либо по конкретным ключевым словам. Простой числовой анализ и фильтрация позволяет определить, между какими сайтами существуют регулярные цитирования и публикация внешних ссылок с одного сайта на другой.

Дополнительная возможность выявить или подтвердить пророссийские сайты – нужно посмотреть, чьи публикации нравятся российским государственным СМИ, а следовательно и режиму Путина. Проверка внешних ссылок из российских государственных (ТАСС, RT, РИА, "Лента") на немецкие, французские или международные новостные сайты помогает быстро выявить, кого россияне цитируют для поддержки своих нарративов о критике Запада и Украины.

А если же сошлись все три фактора – веб-сайты имеют похожий контент, ранжируются по одинаковым поисковым терминам (которые намекают на пророссийский нарратив) и еще и ссылаются и цитируют друг друга – сомнений не возникает, что они имеют общие цели.

Чтобы убедиться, разделяют ли эти сайты также аудиторию читателей, с помощью программы SimilarWeb расследователи просмотрели реферальный трафик крупнейших из них.

Ожидаемо обнаружили, что эти цитирования не просто так – по ним переходит живая аудитория – пророссийская, евроскептическая, антизападная и со склонностью верить в теории заговора.

Между сайтами в обнаруженной сети плывет постоянный трафик пользователей. И это не единичные случаи, что доказывает и правильность анализа и выводов.

Сеть российской пропаганды на Западе / Инфографика InsightNews

Составив вместе все данные о связях между такими сайтами, с помощью платформы Flourish, расследователи визуализировали эти сети и связи и реферальный трафик между ними. Как видим на инфографике, паутина сайтов с антизападными и пророссийскими публикациями плотно покрыла Европу, особенно Францию и Германию.

Она распространилась и на Словакию, Чехию, Швейцарию, Австрию, а также на другие континенты – в Канаду, Индию, Африку. При этом, учитывая масштабы, этот перечень не исчерпывающий, а требует дополнительных поисков и анализа, поскольку ниточки паутины ведут к все новым и новым сайтам.

Для чего россиянам сеть "полезных идиотов" в Европе

Сайты в списке имеют разный уровень заангажированности – от постоянной критики Запада, выбора только негативной информации об Украине и положительного освещения России – к распространению общеизвестных российских фейков и жесткой кремлевской пропаганды с цитированием государственных СМИ Путина. Наиболее радикальные ресурсы также распространяют теории глобального заговора, клеймят Запад и его политических лидеров, предсказывают ему коллапс.

Так, в Европе, а прежде всего в Германии и Франции, развилась целая сеть сайтов, которые различными способами поддерживают повестку дня Кремля или открыто распространяют российскую пропаганду и демонизируют США, ЕС и то, что в России называется "коллективный Запад".

Практически у всех таких пророссийских ресурсов стандартный набор тем:

позитивное освещение России,

оправдание ее полномасштабного вторжения и войны против Украины пропагандой и фейками кремлевских медиа – о "нацистах в Украине", "8-летней бомбардировке Донбасса" и "самозащитой" перед "расширением НАТО на восток".

Большинство из них утверждают, что победа России неизбежна, а Украина потерпит поражение. Для того чтобы увеличить шансы Москвы на успех в захватнической войне, сторонники Путина критикуют предоставление Украине вооружения, без чего российские оккупанты захватили бы еще больше украинских городов и сел. С другой стороны, такие сайты регулярно критикуют Запад, США, ЕС, правительства своих стран, положительно освещают и даже поощряют протестные настроения в Европе.

Во всех бедах такие авторы обвиняют Запад и НАТО, а также часто продвигают теории заговора и распространяют мнения "псевдоэкспертов" об упадке и близком падении Соединенных Штатов, Европейского Союза и Западного мира. При этом такие авторы благосклонно комментируют бывшего президента США Дональда Трампа, который пытается вернуться к власти и делает часто контроверсионные и выгодные Кремлю заявления.

Для получения большего доверия эти сайты включают в свое название пафосные и модные слова – геополитика, дипломатия, стратегия, исследования, глобальное, глобализация, свободы, новый мир, расследования, медиа "для всех", кризисы, восстание, сопротивление, расследование, инфовойна, политика, мировая сеть, обозреватели и так далее. Конечно, есть также банальная "правда" на российский стиль.Конечно, хвастливые названия, как "стратегическая политика", "глубокая геополитика", "дипломатический мир", "новый мир", или международная сеть тщательно скрывают пророссийские взгляды и антизападную критику в своих политико-стратегических, аналитико-геополитических исследованиях или геополитически-дипломатических обзорах.

Российские гибридные агенты в интернете

Для привлечения внимания и побуждения к доверию многие из этих медиа позиционируют себя как альтернативные источники информации, а в то же время критикуют ведущие медиа страны, обвиняя в ангажированности в пользу правительства или "глобалистов". Вместо этого они намеренно не замечают не то чтобы заангажированности, а дезинформации и пропаганды в кремлевских государственных медиа, которые они цитируют.

Альтернативность информации таких веб-сайтов часто сводится к конспирологии, поддержке России, которая разожгла крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой, и банальной дезинформации.

Интересно, что многие из таких интернет-ресурсов продвигают ультраправые и праворадикальные партии, а также ультраправых политиков, которые едва ли не везде отмечаются пророссийской позицией, или делают выгодные для Путина заявления.

Еще одна категория пророссийских сайтов имеет наоборот леворадикальные взгляды, коммунистические настроения (они либо уверовали в антинацистские байки пропаганды Путина, либо имеют восхищение и ностальгию по бывшему Советскому Союзу, в чьей истории не видят массовых расстрелов и массовых принудительных депортаций в Сибирь в лагеря ГУЛАГа всех, кто был потенциально несогласен с коммунистической диктатурой).

Для режима Путина нет большой разницы, крайне правый веб-сайт либо политик, или крайне левый, главное для России продвигать свои нарративы и дезинформацию в Европу. И медиа и политиков из обоих лагерей Кремль считает "полезными идиотами". Они бесплатно (а некоторые, возможно, и нет) помогают ему распространять дезинформацию и раскол в европейское общество и влиять на общественное мнение.

Эти "зарубежные" СМИ российская пропаганда также использует на "внутренний рынок" – для цитирования и убеждения российской аудитории в том, что в Европе есть поддержка России и созвучные нарративы с российскими государственными медиа. Поэтому многие сайты из проанализированного списка получают цитирование от российских государственных медиа.

Большинство пророссийских агентов влияния, которых цитируют такие СМИ, уже хорошо известны, некоторые из них даже были кандидатами в президенты или являются лидерами малых или средних партий.

Так что Кремлю недостаточно его ведущих пропагандистских ресурсов – RT и "Спутник", которые получили бан в ЕС, а потому Москва полагается на целую когорту дружественных или заангажированных веб-сайтов. Более того, после санкций против российских государственных медиа, которые президент Франции Макрон откровенно назвал органами пропаганды, в Европе, в частности во Франции, появились копии многоязычных онлайн-медиа с практически идентичной редакционной (дезинформационной) политикой, как у российского RT Маргариты Симоньян.

Почему важно знать о связях между сайтами пророссийского и антизападного направления?

Для того, чтобы понимать, что они могут организованно и целенаправленно работать в информационном поле в пользу России, которая ведет полномасштабную войну против Украины и войну дезинформации против Европы.

А также для того, чтобы влиять на общественное мнение, подрывать авторитет власти в странах, сеять отчаяние и хаос.

Целью Москвы было бы привести в органы власти радикальные силы, с которыми она имеет теплые отношения. Особенно актуально этот вопрос встал за несколько месяцев до выборов в Европарламент.

Влияние таких сайтов куда больше сети пророссийских сайтов с названием с российским словом "pravda" в домене или сети фейковых страниц и кремлевских ботов в соцсетях, которые были недавно обнаружены. Ведь эти сети либо имели непродолжительный период существования, либо достигали лишь мизерной аудитории, либо же сами по себе не вызывали доверия.

В то же время государственные российские СМИ уже давно скомпрометированы и их воспринимают как пропагандистские, которые не внушают доверия. Зато сайты с многолетней историей публикаций, определенной аудиторией и форматом, который напоминает другие западные СМИ, способные убеждать в своих нарративах большее количество читателей.

Специалистам и государствам ЕС стоит следить за деятельностью таких сайтов, а читателям подвергать сомнению такой контент, ведь усилия, которые способствуют России в информационном поле во время геополитического противостояния, играют на руку именно режиму Путина и идут во вред самим европейцам. Ведь Россия показала, что ведет не только войну на поле боя для уничтожения Украины, но и информационную войну для развала объединенной Европы.