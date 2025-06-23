После ударов США по ядерным объектам: экс-глава МИД спрогнозировал следующие действия Ирана

22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран не ограничился лишь громкими заявлениями – Иран нанес удары баллистическими ракетами по территории Израиля. В то же время растет вероятность того, что в дальнейшем Иран выберет более хитрую и осторожную стратегию действий.

Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко в эфире 24 Канала рассказал, что реакция Ирана на удары США по ядерным объектам достаточно воинственная. Вероятно, Иран сможет ответить только Израилю.

Смотрите также Авиаудары Трампа по Ирану: что будет с ценами на нефть

Как Иран может действовать дальше

Иран в дальнейшем будет наносить удары крылатыми ракетами, поэтому Израиль ждут серьезные и опасные дни.

Почему не на США? Ну, здесь ответ очевиден. Иран, как бы он ни хотел, не может сравниться в военных потенциалах с США. Это очевидный факт, и здесь никому ничего не надо доказывать,

– сказал Владимир Огрызко.

Он добавил, что жесткие заявления со стороны Ирана будут продолжаться. Они будут направлены исключительно на внутрииранскую аудиторию – для того, чтобы поддерживать боевой дух.

По сути, Ирану нечем ответить США. Да и если брать по-крупному – то и Израилю,

– сказал Огрызко.

Он добавил, что обстрелы Ирана по Израилю не изменят кардинально ситуацию на Ближнем Востоке. Иран будет вынужден согласиться на переговоры, но придерживаться их, вероятно, не будет. Эти договоренности останутся только на бумаге, а Иран и в дальнейшем будет продолжать свою работу.

"Мне кажется, что кроме атакованных объектов, там еще что-то есть. И думаю, что современные технологии позволяют не слишком концентрироваться уже на таких крупных объектах. Можно это делать на меньших установках, которые значительно легче спрятать, чем защитить эти объекты, которые сегодня подверглись обстрелам",– сказал Огрызко.

Он предположил, что именно поэтому Иран формально отступит и сделает вид, что соглашается на переговоры. На самом же деле продолжит линию, которую ведет уже давно.

Огрызко также добавил, что более тяжелых переговорщиков, чем иранские вместе с российскими, в своей дипломатической карьере не встречал. Они ведут себя коварно и необязательно, не придерживаются договоренностей.