Тотальная экономия электроэнергии: какие приборы следует выключить в первую очередь
Источник:Алексей Кулеба
Сегодня украинцев призывают минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00. К этому просят относиться очень серьезно.
Жителей Украины настоятельно просят выключить домашние приборы и бытовую технику. Это касается жителей всех регионов страны.
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Лучше сэкономить сейчас, чем потом вынуждено сидеть без электроэнергии
Еще вчера в Укрэнерго подчеркнули, что энергетики нуждаются в особой помощи жителей Украины. 20 октября мы должны прожить с очень экономным потреблением электроэнергии. Если этого не сделать, придется выключать свет.
В Киевской ОГА объяснили, какие электрические приборы нужно выключить с 7:00 до 23:00. Это может показаться сложным, но без этих средств можно прожить один день.
Какие электрические приборы отключить
- Электрообогреватель,
- Электроплиту,
- Утюг,
- Бойлер,
- Телевизор,
- Микроволновку,
- Роутер,
- Холодильник,
- Чайник,
- Стиральную машину.
Отметим, что такие шаги мы должны предпринять из-за того, что россияне разрушают нашу энергетическую инфраструктуру, энергетикам нужно время для ее восстановления.
Сегодня в Украине могут отключать свет
В Укрэнерго также предупредили, что сегодня, с 7:00 до 22:00, в Украине могут быть применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Когда отключат конкретную улицу – определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).
Операторы уведомляют потребителей о возможных отключениях через свои сайты. Они могут это делать в новостных лентах или в специально отведенном для этих сообщений разделе. Также некоторые из них делают это в "личных кабинетах" потребителя или через чат-боты разных мессенджеров.
Сегодня должен быть самый экономный день. Но обратите внимание, что украинцев призывают экономить электроэнергию каждый день, хоть и не так радикально. Укрэнерго призывает не пользоваться энергоемкими приборами в промежутке между 6:00 – 09:00, а также между 17:00 и 23:00.
Как экономить электроэнергию каждый день / Инфографика 24 канала
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