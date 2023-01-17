"Турецкий мир" для Украины и шантаж Запада: как Эрдоган пытается выиграть на войне

Турция на фоне войны в Украине пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, Анкара активно помогает Украине, но в то же время развивает экономические связи с Россией. Еще более сложные отношения у Турции со странами Запада, в частности по вопросу расширения НАТО.

Журналист 24 Канала Алексей Печий поделился своим мнением о роли Турции в урегулировании войны в Украине. Он также проанализировал, как Анкара блокирует расширение НАТО и почему это беспокоит страны Запада.

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В какой роли Украина рассматривает Турцию

Киеву приходится мириться с тем, что Турция заняла нейтральную позицию по войне России против Украины, хотя и осуждает российское вторжение.

Сама же Украина рассматривает Турцию на роль страны-покровителя. Это статус, который позволит турецкой стороне следить, чтобы россияне придерживались Женевской конвенции по украинским военнопленным и решит еще ряд вопросов.

Согласно Женевской конвенции, которую постоянно нарушает Россия, страна-покровитель – это нейтральное государство, не являющееся стороной в конфликте и назначенное стороной, находящейся в конфликте, и признанное стороной противника.

Такая страна может посещать места, где находятся военнопленные и находящиеся под защитой лица, а также контролировать распределение посылок и другой гуманитарной помощи, содействовать созданию санитарных зон, контролировать выполнение сторонами Женевских конвенций, выполнять другие функции по поручению сторон.

Фактически Турция могла бы давить на Россию, чтобы та вела себя более адекватно, насколько это вообще можно представить. К примеру, обмен наших защитников с "Азовстали" и их дальнейшее пребывание в Турции можно частично отнести к такому статусу страны-покровителя. Впрочем, украинское правительство стремится расширить эти рамки.

Однако для Украины в таких вопросах есть моральная дилемма, ведь Анкара активно строит экономические отношения с Москвой и не присоединяется к западным санкциям против России за войну против Украины.

К примеру, представитель турецкого президента Ибрагим Калин заявил, что Анкара не присоединится к западным санкциям по двум причинам – они якобы недейственные и повредят самой Турции.

Анкара продвигает локальное перемирие в Украине

Турция активно пытается усадить Украину и Россию за стол переговоров, хотя Киев на это и не соглашается. Анкара предлагает хотя бы локальные перемирия в Украине, ведь не видит возможности полного прекращения огня в ближайшие месяцы

Ибрагим Калин заявил, что Турция готова к продвижению локального перемирия в отдельных районах боевых действий между подразделениями ВСУ и оккупантами.

По его мнению, маловероятно, что Киев и Москва будут готовы заключить "всеобъемлющее мирное соглашение" в ближайшие месяцы. Но Калин считает, что высокая цена боевых действий может в скором времени заставить их пересмотреть эту позицию и согласиться на локальные перемирия в отдельных частях зоны боевых действий.

Он все еще уверен, что ни одна из сторон не в состоянии выиграть войну военным путем на земле. Поэтому следует начать внедрять локальные перемирия, чтобы начать путь к прекращению огня.

Для Украины "турецкий мир" опасен

Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил, что для Украины такой сценарий опасен. По его словам, Турция видит процесс урегулирования войны России против Украины поэтапно: сначала достижение перемирия и только потом полный вывод российских войск.

Впрочем, Украина настаивает на другом сценарии – сначала освобождение всех оккупированных территорий, прекращение огня и только затем старт переговоров. И что интересно, Турция понимает эту позицию и учитывает ее в контактах с россиянами.

То есть сказать, что Турция подыгрывает Москве, сложно. Несмотря на такой взгляд, Анкара не пытается давить на Украину, а только предлагает свое видение.

Однако есть и другой вопрос в отношениях Турции с Западом, где все чаще стали видеть именно такой подыгрыш, даже если его нет.

Турция угрожает не пустить Швецию и Финляндию в НАТО

Турция имеет принципиальную позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. В администрации Эрдогана вдруг заявили, что у Анкары не остается времени для ратификации заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО до проведения выборов в Турции, ожидаемых в мае.

Ибрагим Калин заявил, что ратификация Турцией заявок стран зависит от того, насколько быстро Стокгольм выполнит обещания по борьбе с терроризмом. Швеция дала обещания в рамках соглашения с Анкарой. Стокгольм заявляет, что ему нужно еще полгода.

Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в результате их поддержки Рабочей партии Курдистана. Анкара считает партию террористической организацией и проводит против них операцию в Сирии.

Эрдоган срывает глобальные планы Запада

Но в блокировании вступления Швеции и Финляндии в НАТО есть и более геополитический контекст. Западные эксперты уверены, что поражение России в войне против Украины и смена власти в Кремле – это, конечно, победа для всего Запада.

Однако пока главной промежуточной победой было бы членство в НАТО Швеции и Финляндии, но такую перспективу блокирует Турция.

Издание The Washington Post отмечает, что на самом деле такая позиция Анкары – это еще и следствие внутренних проблем в стране, которые прикрывает Эрдоган борьбой с позицией Швеции и Финляндии

Там намекают, что Эрдоган, несомненно, использует рычаги влияния, которые он имеет, чтобы добиться уступок от своих союзников по НАТО и, что важно, разбудить свою националистическую базу избирателей перед выборами в Турции. Но ждать, что позиция Анкары резко изменится после выборов – тоже не стоит. Ведь Эрдогану нужны уступки не столько от Швеции, сколько от США.

Турции нужны уступки от США

Эрдоган понимает свое положение в НАТО – Турция является мощным и незаменимым членом Альянса, прикрывающим южный фланг. Швеция и Финляндия являются скромными по размеру странами – вместе они прибавят менее 2% к общему населению НАТО.

Но с другой стороны, их вступление в НАТО будет означать серьезное стратегическое поражение диктатора Путина, ведь НАТО станет ближе к России, чем когда-либо. А именно против этого диктатор и выступал. Более того, такое расширение подчеркнет глубину бессмысленности Кремля в организации кровавого вторжения в Украину, которая не представляла никакой военной угрозы для Москвы.

Но есть одно требование Турции к Швеции, которое выполнить будет сложнее всего. Эрдоган требует, чтобы Швеция, чье курдское население составляет около 100 000 человек, расправлялась с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК), совершившей теракты в Турции.

Кроме того, Эрдоган требует высылки из Швеции турок, выступавших против его власти. Реализовать это в рамках европейских законов очень сложно.

Отдельно Эрдоган требует, чтобы скандинавские страны упразднили запрет на продажу оружия Анкаре. Запрет также был введен другими европейскими странами в 2019 году после того, как Турция начала нападения в Сирии на курдское ополчение, связанное с РПК. Этот пункт Швеция уже реализовала, возобновив некоторые продажи оружия Турции.

Но это только вершина айсберга запросов Эрдогана. Ведь главное требование Эрдогана касается США. Анкара стремится получить от Штатов парк истребителей F-16 американского производства.

До этого Конгресс выступал против такого решения, ведь в свое время Эрдоган нарушил соглашение и приобрел у России системы С-300. К тому же, Эрдогана критикуют за нарушение прав человека в стране.

В такой ситуации довольно точно свою позицию озвучила редакция The Washington Post, утверждающая, что стоит пойти на определенные уступки Эрдогану, ведь невступление Швеции и Финляндии в НАТО на руку только одному игроку – диктатору Путину.