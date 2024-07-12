Жизнью рискуют все: как происходит эвакуация из района Волчанска

Оставаться в северных районах Харьковщины, в результате наступления россиян, чрезвычайно рискованно для жизни. Российские войска усилили обстрелы, поэтому людям советуют выезжать.

Оккупанты цинично выпустили десятки КАБов на дома мирных жителей Харьковщины, поэтому эвакуация может спасти жизнь. Как происходит эвакуация из опасных территорий, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Эвакуация на Харьковщине

В населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от линии фронта, волонтеры, полиция и социальные службы оповещают людей об эвакуации, так сказать, "вручную". То есть на машинах выезжают, куда могут доехать, и из громкоговорителей сообщают о возможности эвакуироваться из опасных зон.

Более того, полиция стучит в двери, перелезает через заборы, если видят, что в доме кто-то живет, однако им не отвечают. Все для того, чтобы максимально доступно разъяснить людям, почему эвакуироваться важно. Хотя многие пожилые люди не желают выезжать из родных домов.

Если говорится о безопасной территории, то система оповещений работает разветвлено. Это и объявления по населенным пунктам, и наличие точек сбора. Волонтеры и полиция пытаются сделать выезд местных максимально комфортным, хотя эмоционально это очень сложное событие.

Сейчас количество людей, которых эвакуируют из опасных территорий значительно меньше чем, например, во время начала наступления россиян на Харьковщину. Так, 11 июля с Волчанской и Липецкой территориальных общин 13 человек.

Заметим, что эвакуироваться самостоятельно может быть опасным решением. В частности, 12 июля стало известно, что в Волчанской общине, в селе Старица, 6 человек подорвались на российской растяжке, пытаясь выехать. У трех из пострадавших острая реакция на стресс, в других трех – взрывные ранения.