Как экипаж "Белый ангел" эвакуировал из Красногоровки пожилых людей: эмоциональное видео

Правоохранители и силы обороны продолжают эвакуировать людей из опасных регионов. В сети 18 августа показали, как вывозят жителей Красногоровки в Донецкой области.

Эту эвакуацию проводил экипаж полиции "Белый ангел". На записи крайне эмоциональный момент, когда забирают нескольких пожилых людей, которые до сих пор оставались в Донецкой области. Они вынуждены покидать свои дома из-за российских обстрелов, практически не прекращающихся в их городе.

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Как полицейские спасали жителей Красногоровки

Правоохранители приехали к местным жителям на эвакуационном бронеавтомобиле. Они торопили людей, поскольку россияне начали обстреливать именно зону, где находился этот автомобиль.

Кто-то из местных уже был полностью собран, а кто-то продолжал медлить. Одна пожилая женщина шла очень медленно, поэтому полицейский сразу же взял ее на руки, чтобы выбраться как можно скорее.

Жители Красногоровки смогли забрать с собой только вещи первой необходимости и собаку. Благодаря "белым ангелам" они отправились в более безопасный регион. А в это время на фоне продолжали раздаваться взрывы от "прилетов" артиллерии россиян. Также в одном из мест забирали жителей из горящего дома.

"Белые ангелы" спасают жителей Красногоровки: смотрите видео

Дорога в город похожа на ад. Несмотря ни на что, «белые ангелы» спешат на помощь гражданам, ведь они – единственная надежда на спасение. В бронированном автомобиле правоохранители вывезли пожилых жителей в безопасное место,

– написали в полиции Донбасса.

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