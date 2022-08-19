Цю евакуацію проводив екіпаж поліції "Білий янгол". На записі вкрай емоційний момент, коли забирають кількох літніх людей, які досі залишалися на Донеччині. Вони змушені покидати свої домівки через російські обстріли, які практично не припиняються в їхньому місті.

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Як поліцейські рятували жителів Красногорівки

Правоохоронці приїхали до місцевих жителів на евакуаційному бронеавтомобілі. Вони квапили людей, оскільки росіяни почали обстрілювати саме зону, де перебувало це авто.

Хтось із місцевих вже був повністю зібраний, а хтось продовжував баритися. Одна літня жінка йшла дуже повільно, тому поліцейський одразу взяв її на руки, щоб вибратися якомога швидше.

Жителі Красногорівки змогли забрати з собою лише речі першої необхідності й собаку. Завдяки "білим янголам" вони відправилися в більш безпечний регіон. А в цей час на фоні продовжували лунати вибухи від "прильотів" артилерії росіян. Також в одному з місць забирали жителів із палаючого будинку.

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Дорога до міста схожа на пекло. Не дивлячись ні на що, «білі янголи» поспішають на допомогу громадянам, адже вони – єдина надія на порятунок. У броньованому автомобілі правоохоронці вивезли літніх мешканців до безпечного місця,

– написали в поліції Донеччини.

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