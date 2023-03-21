Таран для "грязной" работы: что Россия может предложить Китаю

От экономических преференций до роли прокси-союзника – Россия способна предложить Китаю широкий спектр услуг. В то же время, на фоне Китая свою роль на международной арене пытается повысить Япония.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Олег Саакян. Он добавил, что Россия также может продать свои связи с африканскими странами.

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Китаю нужны российские ресурсы

По его словам, основное, что Россия способна предложить Китаю – это допуск в свою промышленность и разрешение на покупку объектов промышленного производства. Кроме этого, Кремль способен помочь Китаю в "африканских авантюрах".

"Китай имеет больше стран в Африке, с которыми у него налажено тесное сотрудничество. Но Россия, благодаря чемоданам с деньгами и ЧВК "Вагнера", имеет около 10 стран Африки, которые сильно зависят от нее", – заявил Саакян.

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Также он считает, что Россия может выступить "тараном для грязной работы", как это делала Беларусь, провоцируя миграционный кризис в Европе в 2021 году для интересов самой России.

"Ну и, конечно, это полезные ископаемые и недра. На севере Китая есть проблемы с доступом к воде, поэтому Китай может использовать воду из Байкала и других источников на территории России. Также нефть и газ, которые нужны для экономики Китая", – добавил политолог.

Япония наращивает свое влияние

Он добавил, что неанонсированный визит в Украину японского премьер-министра Фумио Кисиды на фоне визита Си Цзиньпина в Москву играет большую роль в противостоянии этих государств в Азии. Китай может использовать Россию в противостоянии с Японией.

"За год – два мы увидим третий, после США и Китая, оборонный бюджет (Японии – 24 Канал) в мире. Добавьте сюда военный потенциал, который и сейчас достаточно неплох и который Япония будет непременно наращивать", – рассказал Саакян.

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