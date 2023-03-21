Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян. Він додав, що Росія також може "продати" свої зв’язки з африканськими країнами.

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Китаю потрібні російські ресурси

За його словами, основне, що Росія здатна запропонувати Китаю – це допуск до своєї промисловості та дозвіл на купівлю об’єктів промислового виробництва. Крім цього, Кремль здатен допомогти Китаю в "африканських авантюрах".

"Китай має більше країн в Африці, з якими у нього налагоджена тісна співпраця. Але Росія, завдяки валізам з грошима та ПВК "Вагнера", має близько 10 країн Африки, які сильно залежать від неї", – заявив Саакян.

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Також він вважає, що Росія може виступити "тараном для брудної роботи", як це робила Білорусь, провокуючи міграційну кризу в Європі у 2021 році для інтересів самої Росії.

"Ну і звісно це корисні копалини та надра. На півночі Китаю є проблеми з доступом до води, тому Китай може використати воду з Байкалу та інших джерел на території Росії. Також нафта й газ, які потрібні для економіки Китаю", – додав політолог.

Японія нарощує свій вплив

Він додав, що неанонсований візит до України японського прем’єр-міністра Фуміо Кишіди, на фоні візиту Сі Цзіньпіна до Москви, відіграє велику роль у протистоянні цих держав в Азії. Китай може використовувати Росію у протистоянні з Японією.

"За рік – два ми побачимо третій, після США і Китаю, оборонний бюджет (Японії – 24 Канал) у світі. Додайте сюди військовий потенціал, який і зараз є доволі непоганим і, який Японія буде неодмінно нарощувати", – розповів Саакян.

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