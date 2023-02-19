Китай может оказать России летальную "помощь", – Блинкен предупредил Пекин

Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления России летальной "помощи". США – серьезно озабочены.

Блинкен встретился с представителем официального Пекина в Мюнхене. Это произошло за кулисами конференции по безопасности.

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Госсекретарь США отметил, что публично Китай представляет себя как государство, которое стремится к миру в Украине. В то же время, в течение прошлых месяцев в Штатах неоднократно замечали, что китайская сторона оказывала нелетальную помощь стране-террористу.

По словам Блинкена, в настоящее время Китай серьезно рассматривает предоставление материальной поддержки России в войне. Госсекретарь США подчеркнул, что речь идет о "летальном эффекте". Этот предел Китай еще не пересек.

Блинкен подчеркнул, что предупредил официальный Пекин, какие последствия будет иметь такое решение со стороны Китая.

Отношения Украины и Китая – главное

В NBC также заявили о возможной помощи российским оккупантам от Китая . В частности, страна может придать захватчикам форму или даже бронежилеты.