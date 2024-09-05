Курская операция спутала планы Путина: как диктатор вынужден корректировать свои позиции

Владимир Путин заявил, что украинским военным в Курской области "ничего не удается", а первоочередной задачей России является "освобождение" Донбасса. Однако ситуация для страны-агрессора не самая лучшая и российский диктатор вынужден менять свои планы.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Курская операция изменила ситуацию на поле боя Путин уже готов и на переговоры, хоть и не приемлемые Украине, и уже осуществил обмен пленными. На Покровском же направлении россияне меняют тактику, которая требует большого количества сил, чего страна-агрессора нет.

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Как российский диктатор вынужден корректировать свои позиции

Руководитель Центра объяснил, что Россия остановится только там, где ее остановят Силы обороны Украины. Поэтому российские планы по лишению нашей страны государственности и уничтожению украинцев никуда не исчезли.

Вопрос в том, что Путин вынужден корректировать свои позиции, исходя из того, как складываются обстоятельства. Целью Кремля мог быть захват полностью Донецкой и Луганской областей осенью 2025 года и сосредоточение на оккупированных территориях.

Вероятно, что именно на этом этапе российский диктатор рассматривал сценарий того, что нужно прийти к режиму так называемого прекращения огня, навязать Украине неблагоприятные условия какого-то перемирия и натолкнуть на эту идею партнеров нашей страны.

Однако этого не сложилось. В его (Путина – 24 Канал) замысле очень сильно спутала карты Курская операция. Эта операция – это попытка ВСУ перехватить инициативу на поле боя, она уже приносит результат,

– подчеркнул Мусиенко.

Если сравнить заявления Путина в начале операции на Курщине, российская позиция не включала никаких переговоров, даже тех, которые касаются вопросов обмена военнопленных.

Когда же Россия увидела, какое количество российских срочников украинские военные взяли в плен в Курской области, россияне изменили позицию и был проведен обмен,

– отметил руководитель Центра.

Опять же, российский диктатор и политики Кремля ранее говорили, что никаких переговоров быть не может. Теперь уже Россия заявляет, что стоит вернуться к условиям Стамбульских договоренностей, на основании которых переговоры возможны.

Конечно, что Стамбульские договоренности не является украинской Формулой мира и то, что нас устраивает. Однако это уже и не путинский ультиматум. А где же делся российский ультиматум о том, что они хотят получить Запорожье и Херсон? Уже за него забыли,

– отметил Мусиенко.

Поэтому, по его мнению, Курская операция работает и заставляет Россию менять фокус внимания, если бы этого не хотел российский диктатор. Кроме того, продвижение оккупантов в Донецкой области начинают пробуксовывать. Россияне это понимают и пытаются наскрести силы отовсюду для наступления на Донецком направлении.

По ситуации возле Покровска, оккупанты тоже меняют тактику. Они уже не осуществляют лобовые атаки, а наступают на флангах для давления на город с Юга и Севера.

Российское командование думает, что это блестящая операция. Однако она требует серьезных сил, ресурсов и средств. Россияне уже размышляют над тем, что этот амбициозный план может не удаться,

– добавил руководитель Центра.