Как легко перейти на украинский: полезные советы от Остапа Украинца

Сегодня вопрос перехода на украинский приобретает все большую актуальность и важность. Бесспорно, для человека, который всю свою сознательную жизнь говорил на другом языке, это непросто.

Для этого нужно приложить усилия. Об этом 24 каналу сказал Остап Украинец, писатель и соучредитель проекта "Твоя подпольная гуманитарка".

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Как легко перейти на украинский

Нужна привычка, понимание того, что это язык, на котором они говорят регулярно. "Это требует усилий над собой", – сказал писатель. Необходима языковая среда, которая будет говорить по-украински и будет поддерживать языковой баланс. Когда вокруг тебя все говорят не на том языке, что ты, тебе гораздо сложнее и самому продолжать говорить на этом языке. "Особенно в случае с украинским, который ты вроде бы знаешь, но переходишь на него в глубоко взрослом возрасте", – пояснил он.

Украинец сказал, что для достижения цели нужно много составляющих, которые будут работать в течение длительного времени.

То, что у людей возникло желание переходить на украинский язык и понимание, что это им нужно, вселяет очень большую надежду. Ведь обратно на тот уровень, на котором мы были в языковом вопросе, мы уже не откатимся. Это естественным образом никак не произойдет,

– отметил писатель.

Он добавил, что путь будет непростым. "Другое дело, насколько много камней преткновения в виде "принципиально не хочу и не буду" нам придется преодолеть по пути к нормальному языковому положению", - подытожил он.

Языковой вопрос: последние новости

Свою решительную позицию высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. После 24 февраля он не только активно занялся волонтерством, но и перешел на украинский, чтобы выбросить из своей жизни язык врага.

Писатель и публицист Дмитрий Капранов подверг критике слова министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о создании русскоязычного контента с целью донесения правды. По его мнению, это марафон для оккупантов.

В скором времени за нарушение языкового законодательства будут налагать штрафы. С 16 июля в Украине начнут действовать две части статьи языкового закона.

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