Для цього потрібно докласти зусиль. Про це 24 каналу сказав Остап Українець, письменник та співзасновник проєкту "Твоя підпільна гуманітарка".

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Як легко перейти на українську

Потрібна звичка, розуміння того, що це мова, якою вони говорять регулярно. "Це вимагає зусиль над собою", – сказав письменник. Необхідне мовне середовище, яке говоритиме українською та підтримуватиме мовний баланс. Коли навколо тебе усі говорять не тією мовою, що ти, тобі значно складніше і самому продовжувати говорити цією мовою. "Особливо у випадку з українською, яку ти начебто знаєш, але переходиш на неї у глибоко дорослому віці", – пояснив він.

Українець сказав, що для досягнення мети потрібно багато складових, які будуть працювати впродовж тривалого часу.

Те, що у людей виникло бажання переходити на українську і розуміння, що це їм потрібно, вселяє дуже велику надію. Адже назад на той рівень, на якому ми були у мовному питанні, ми вже не відкотимося. Це природним чином ніяк не станеться,

– зауважив письменник.

Він додав, що шлях буде непростим. "Інша справа, наскільки багато каменів спотикання у вигляді "принципово не хочу і не буду" нам доведеться здолати на шляху до нормального мовного становища", – підсумував він.

Мовне питання: останні новини

Свою рішучу позицію висловив олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Після 24 лютого він не лише активно зайнявся волонтерством, а й перейшов на українську, аби викинути зі свого життя мову ворога.

Письменник та публіцист Дмитро Капранов розкритикував слова міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про створення російськомовного контенту з метою донесення правди. На його думку, це марафон для окупантів.

Незабаром за порушення мовного законодавства будуть накладати штрафи. З 16 липня в Україні почнуть діяти дві частини окремої статті мовного закону.

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