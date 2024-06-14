Как летели ракеты ночью и утром 14 июня: показали приблизительный маршрут
14 июня 2024, 08:59Читати новину українською
Российские войска в ночь на 14 июня совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Враг применял "Шахеды", стратегическую авиацию, а также утром атаковал "Кинжалом".
Мониторинговые каналы показали ориентировочный маршрут вражеских целей.
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В течение 14 июня враг применил для атаки на Украину крылатые, беспилотные и баллистические цели. Силами обороны уничтожено было:
17/17х БпЛА "Шахед-136".
Пуски с аэродрома "Приморско-Ахтарск".
7/10х КР Х-101/55СМ.
Пуски из Саратовской области 5х Ту-95мс
0/1х АРПБ Х-47м2 "Кинжал".
Пуск из Тамбовской области 1х МиГ-31К.
0/3х 9М723 "Искандер-М".
Пуск из временно оккупированного Крыма и Краснодарского края.