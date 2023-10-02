Как логистически поможет ВСУ успех у Бахмута: какие трассы открываются для наступления

На Бахмутском направлении оккупационная армия РФ переместила логистическую нагрузку и интенсивно использует трассы Попасна - Бахмут и Соледар - Бахмут.

Об этом рассказал Олег Калашников, пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Если смотреть на логистические связи врага, то на Бахмутском направлении их несколько. Южнее – это трасса Горловка – Бахмут, где мы постоянно не давали покоя оккупантам. За Горловкой есть еще одна трасса более местного значения Семигорья – Кодема, откуда шло разветвление на Зайцево, Клещиевку, Курдюмовку. Мы также время от времени этот отрезок Семигорья – Кодема понемногу доставали,

– рассказал пресс-офицер.

Поэтому логистическая нагрузка противника переместилась. Далее, Калашиков уточнил, идет трасса с Дебальцево, которая менее безопасна для российских войск. А относительно наиболее безопасны для них трассы Попасна – Бахмут и Соледар – Бахмут.

Как пояснил Олег Калашников, именно эти два направления оккупанты используют больше, чем трассы южнее, потому что на сегодняшний день УСУ имеют меньше возможностей доставать туда своим оружием.

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