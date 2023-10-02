Про це розповів Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Якщо дивитися на логістичні зв'язки ворога, то на Бахмутському напрямку їх декілька. Південніше – це траса Горлівка – Бахмут, де ми постійно не давали спокою окупантам. За Горлівкою є ще одна траса більш місцевого значення Семигір'я – Кодема, звідки йшло розгалуження на Зайцеве, Кліщіївку, Курдюмівку. Ми також час від часу цей відтинок Семигір'я – Кодема потрошки діставали,
– розповів пресофіцер.
Тому логістичне навантаження противника перемістилося. Далі, Калашіков уточнив, йде траса з Дебальцевого, яка менш безпечніша для російських військ. А відносно найбільш безпечні для них траси Попасна – Бахмут і Соледар – Бахмут.
Як пояснив Олег Калашніков, саме цих два напрямки окупанти використовують більше, ніж траси південніше, бо на сьогодні ЗСУ мають менше можливостей діставати туди своєю зброєю.
Головні новини про контрнаступ
- За даними Генштабу, ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку, тривають штурмові дії. Щодо Бахмутського напрямку, за даними військових, тут теж Сили оборони просуваються завдаючи ворогу втрат.
- Західні аналітики прогнозують, що взимку контрнаступ українських військових може сповільнитись, але не зупиняться. Адже ЗСУ завдають ворогу комбінованих ударів.