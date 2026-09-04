Под угрозой находятся две страны: как Лукашенко может помогать России в провокациях против НАТО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает активно содействовать Кремлю в развертывании гибридных угроз против Запада. Москве и Минску нужны новые рычаги эскалации, и под наибольшим ударом оказываются страны Балтии. Однако гибридное давление с помощью миграционного шантажа – лишь часть коварного плана, ведь враг готовит гораздо более опасные воздушные провокации.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко сообщил "24 Каналу", что режим Лукашенко рассматривает возможность предоставления белорусского воздушного пространства для новых ударов. По его словам, речь идет о запуске якобы "украинских" беспилотников по объектам критической инфраструктуры стран-членов ЕС и НАТО.

Почему режим Лукашенко перенес давление на страны Балтии

Латушко отметил, что ранее под наибольшим давлением нелегальных мигрантов находилась Литва, а впоследствии – Польша, где происходили массированные атаки. Однако Варшаве удалось построить двухуровневую систему безопасности, а также задействовать пекинский рычаг давления. Поскольку Пекин заинтересован в торговле с Евросоюзом, после дипломатических контактов Китай "додавил" Лукашенко, заставив его прекратить активные атаки на польской границе.

Заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси об угрозе для Европы: видео

Из-за этого минский диктатор решил перенаправить основное внимание на Латвию. Только за август там зафиксировали 600 попыток незаконного проникновения с территории Беларуси и обнаружили два подземных туннеля, а общее количество нарушений с начала года приближается к 11 тысячам. В настоящее время, судя по анализу разведывательных данных, под наибольшей угрозой дальнейшей эскалации находятся Латвия и Эстония.

Какой новый этап провокаций с дронами готовит Кремль

По словам белорусского оппозиционера, Кремль вместе с Минском может перейти ко второму этапу провокаций с участием беспилотников. Он напомнил, что еще в 2025 году около 20 БПЛА уже залетали в воздушное пространство Польши из Беларуси, и это была спланированная операция для проверки системы ПВО НАТО.

Сейчас поступает информация, требующая проверки, о том, что Лукашенко может перейти ко второму этапу этой операции. Это когда якобы украинские дроны, внезапно "сбившиеся" с курса, залетят через воздушное пространство и упадут где-нибудь на объектах критической инфраструктуры Польши или стран Балтии. А он (Лукашенко – 24 Канал) снова скажет: "Я здесь ни при чем",

– подчеркнул Латушко.

Он добавил, что даже если белорусская сторона заранее предупреждает соседей о вылете беспилотников, это лишь попытка создать видимость непричастности. Стратегический замысел Москвы остается неизменным – проверять обороноспособность Альянса и создавать поводы для эскалации.

Стоит добавить, что Беларусь также активно помогает России наносить удары по Украине. В частности, вражеские дроны используют вышки белорусской мобильной связи для навигации, чтобы корректировать полеты в Киевскую область.