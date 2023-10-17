Сделала все, чтобы он стал лётчиком: как мама спасла мечту "Джуса"
Источник:"Голос Америки"
В конце августа в Житомирской области в результате трагической авиакатастрофы погиб украинский пилот Андрей Пильщиков ("Джус"). Мать "Джуса" была одним из самых важных людей в жизни Андрея Пильщикова, которая помогла сыну воплотить мечту в жизнь.
Ирина Шкаева, подруга детства "Джуса", рассказал, что Андрей был человеком, превратившим детскую мечту стать пилотом в цель. Она отметила, что "Джус" не просто добился цели "для галочки", а стал лучше.
Смотрите также Погибли три пилота, среди них – "Джус": все, что известно о столкновении L-39 в Житомирской области
"Джусу" сделали коррекцию зрения для того, чтобы он поступил в университет
Ирина рассказала, что Лилия Аверьянова, мать "Джуса", самый сильный человек в жизни Андрея, спасший его мечту. По словам подруги "Джуса", мать сделала все возможное, чтобы спасти его зрение.
Как рассказала Ирина, мать отвезла "Джуса" в Киев, где ему сделали коррекцию зрения для того, чтобы Андрей смог поступить в университет Воздушных сил.
Ирина Шкаева подчеркнула, что Андрей Пильщиков стал пилотом благодаря маме.
Трагедия в Житомирской области: детали
- 25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39 "Альбатрос". В результате погибли три пилота Воздушных Сил ВСУ.
- Кроме "Джуса", погибли майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.
- По данным ДБР, самолеты столкнулись во время выполнения боевого задания. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что самолеты столкнулись фактически на самом старте.
- 29 августа в Киеве прошло прощание с Андреем Пильщиковым. Прощание состоялось в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-Католической Церкви. На прощание к погибшему пилоту "Джуса" пришли многие люди, среди которых Юрий Игнат, Сергей Стерненко, Сергей Притула и другие.
- После того, как "Джуса" похоронили, из его могилы несколько раз похитили памятные шевроны.