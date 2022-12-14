Застревали в болоте и переносили на руках: медик вспомнил, как спасали военных на фронте

Военные медики оказывают первую помощь нашим раненым воинам на поле боя, вывозят для лечения в госпитале. Случалось, что реанимобили застревали в болоте и раненых приходилось переносить на руках.

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, медик Андрей Жолоб. Он подчеркнул, что слаженность и синхронность действий военных медиков спасают жизнь бойцам ВСУ.

Обратите внимание У Путина скоро будут серьезные проблемы с деньгами: в ISW объяснили, почему так считают

В каких условиях работают медики на фронте

Жолоб отметил, что на протяжении всего времени, пока продолжалось контрнаступление на Херсон, его медицинская рота работала как выездная бригада. На Юге – артиллерийская война с множеством прилетов и очень сложных операций, которые выполняли наши защитники, чтобы обхитрить врага, заставить его ошибиться и потерять позиции.

Он рассказал, что был создан некий хаб с медротами других бригад. Поэтому независимо от того, из какой бригады был раненый, медицинскую помощь ему оказывал тот, кто был ближе и обладал большими навыками для конкретной ситуации. Ведь слаженность, синхронность действий и понимание того, когда нужно отступиться и дать поработать кому-то более опытному, – спасает жизнь нашим бойцам.

Война на Юге – очень специфическая, болотная. Нам пришлось бороться не только с врагом, но и с ужасным одесским и херсонским черноземом, просто килограммами налипающими на обувь, не дающими двигаться транспорту. Самыми тяжелыми были моменты, когда реанимобили застряли в болоте,

– сказал Жолоб.

По его словам, в подобных ситуациях военные медики применяли все силы, иногда на руках переносили раненых бойцов через реку или болото.

Военнослужащий ВСУ Андрей Жолоб рассказал, как медики спасают бойцов на фронте: смотрите видео

Как медики спасают военных на фронте

Жолоб отметил, что военные получают много мелких осколочных ранений, их нужно эвакуировать и следует дать им выговориться. Обычно наши защитники злятся на самих себя из-за полученного ранения.

Когда говоришь с раненым о бытовых делах, то адреналин вместе с обезболивающим, которым ты его готовишь для того, чтобы эвакуировать и транспортировать, делают чудесное дело,

– заметил медик.

Он добавил, что к нашим погибшим воинам медики относятся с уважением – их тела грузятся так же осторожно, как и травмированных бойцов. Ведь есть понимание того, что нужно сделать все, чтобы их семьи получили тела героев.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко