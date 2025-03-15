"Лучшее ощущение – выиграть битву против смерти": как работает стабилизационный пункт на Донбассе

Когда речь идет об ожесточенных битвах с врагом, часто за кадром остается бой со смертью. Часто такой бой происходит в каком-то заброшенном подвале, который очень быстро превратился в место спасения жизней, – стабилизационном пункте на передовой.

И чем тяжелее ситуация на направлении, тем труднее сражаться за каждую жизнь, ведь тогда "300" в рациях звучит чаще и работать медикам приходится чуть ли не круглосуточно.

За последнее время ситуация на Лиманском направлении существенно осложнилась. Только за прошедшую неделю враг более 100 раз штурмовал позиции наших воинов. Большее количество атак только в районах Покровска и Торецка и в Курской области России.

Как в таких условиях работает стабилизационный пункт на Лиманском направлении – читайте в эксклюзивном материале нашего коллеги-военнослужащего Василия Денисюка для 24 Канала.

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"Сегодняшний поединок смерть проиграла": как медики стабилизируют раненых

Север Донецкой области. Лиманское направление. 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго. Когда-то обычный подвал в какой-то момент совершенно неожиданно стал тем самым местом, где проходит граница между жизнью и смертью.

"Один тяжелый, двое средних", – враз разрывает окружающую тишину и заставляет медиков засуетиться.

Проходят считаные секунды, а раненых уже развезли по палатам, и они получают квалифицированную медицинскую помощь.

Сегодня фронт с обеих сторон перенасыщен дронами. Иногда раненые вынуждены длительное время ждать возможности безопасной эвакуации с поля боя. Поэтому, когда "эвак" таки добрался до "стабика", терять нельзя ни секунды – каждое мгновение может стать решающим.



Стабилизационный пункт на Лиманском направлении в Донецкой области / Фото Василия Денисюка, 66-я ОМБр

Кажется, прошло всего несколько минут, как из операционной разносится: "Стабилизировали. Всех троих в (название населенного пункта)". Сегодняшний поединок смерть проиграла – не в этот раз.

"Эвак" вместе со стабилизированными ранеными бойцами отправляется на следующий этап эвакуации, а стабилизационный пункт уже через несколько мгновений возвращается к предыдущему размеренному темпу. Звонки родным и обеденный кофе под сигарету. Здесь шутят, что смерть от рака легких – это роскошь, которую в наше время мало кто может себе позволить.

Работа в стабилизационном пункте / Фото Василия Денисюка, 66-я ОМБР

Похоже, только случайный посторонний зритель задумывается о всей героичности того, что только что произошло, – реальности, которая для военных медиков за три года большой войны стала привычной обыденностью.

Хирургам приходилось сшивать сердце: истории спасения бойцов

Руководит стабилизационным пунктом Алексей Назаришин – начальник медицинской службы 66-й ОМБр. Алексей родом из Запорожья, в гражданской жизни был успешным хирургом, но после начала полномасштабного вторжения присоединился к Вооруженным Силам Украины.

Стабилизационный пункт является неким приемным отделением – мы занимаемся сортировкой раненых, а также реанимацией и стабилизацией людей с тяжелыми ранениями. На нашем этапе раненый должен доехать с линии боевого соприкосновения в военно-медицинский госпиталь. Живым,

– отмечает начальник медслужбы.



Алексей Назаришин / Фото Василия Денисюка, 66-я ОМБр

Типы ранений остаются неизменными еще с 2022-го, а до того и с 2014 года – это минно-взрывные травмы, акубаротравмы, а иногда, учитывая интенсивность штурмовых действий противника, случаются и пулевые ранения. Зато сложность ранений бывает совершенно разная – от мелких царапин и до травматических ампутаций конечностей или повреждения внутренних органов.

Так, у одного из пострадавших бойцов вражеский осколок попал рядом с плечом, задел сердце и остановился в брюшной полости. Тогда хирургам пришлось зашивать сердце раненого.

Еще один случай произошел несколько раньше. Из-за неожиданной находки в теле бойца медикам пришлось проводить операцию в защитной амуниции.

Мы видели, что в теле есть что-то металлическое, но до последнего не понимали, что именно. Когда добрались, выяснили, что это гранатометный выстрел ВОГ,

– рассказывает Алексей.

Тогда на стабилизационный пункт пришлось срочно вызвать саперов. Им и передали находку. Сам же боец после лечения и реабилитации продолжил свою службу в Вооруженных Силах.



ВОГ, который достали из тела раненого / Фото Василия Денисюка, 66-я ОМБр

Неоднократно врачам приходилось оказывать помощь и россиянам, которые после ранения сдались в плен. Всего за время работы этого стабилизационного пункта таких было уже десятки.

О таких случаях медики говорят: "Делаем свою работу, стиснув зубы". И добавляют, что раненый и пленный россиянин уже не является врагом. Более того, всегда есть вероятность, что его удастся обменять на пленных украинских бойцов.

"Военные медики ежедневно ведут две битвы": какова их служба на фронте

Пока разговариваем, в палату заходит еще один раненый – ничего серьезного, только мелкие царапины руки. Пока ему оказывают помощь, между пострадавшим и медиками завязывается диалог.

Выясняется, что мужчина родом из Луганщины. Символично, что сегодня он бьется именно на Лиманском направлении – на западных окраинах Луганской области. Тем временем медики вспоминают свои истории, связанные с Луганском, когда тот еще был свободным. Считаные минуты, несколько коротких историй, и боец уже получил всю необходимую помощь и назначения на дальнейшее лечение.



Стабилизационный пункт в Донецкой области / Фото Василия Денисюка, 66-я ОМБр

Иногда спасать жизни приходится прямо под вражескими обстрелами – враг периодически обстреливает стабилизационный пункт. Во время одного из таких обстрелов осенью погиб врач. Так, пока на линии боевого соприкосновения продолжаются тяжелые бои с врагом, сразу рядом с ней свой бой ведут военные медики.

"Военные медики в Украине на самом деле ежедневно ведут две битвы. Одна битва, как и у всех украинцев, – против нашего врага. А вторая – это битва со смертью. И лучше всего в нашей работе, когда эту битву удается выиграть", – резюмирует Алексей Назаришин.

Важно. Наш коллега Василий Денисюк сейчас собирает средства на Ecoflow для своих собратьев из 66-й бригады. Приобщиться к сбору легко, задонатив на монобанку. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.