Станет дополнительным козырем: чем Украина может заинтересовать Трампа

В США заговорили о том, что Украина имеет большие залежи полезных ископаемых и это выгодно для Америки с экономической точки зрения. Часть граждан негативно отнеслись к идее "платить" Соединенным Штатам за помощь своими природными ресурсами.

Политолог Игорь Рейтерович заметил 24 Каналу, что речь идет не о колониализме или выкачивании ресурсов. Было упомянуто лишь то, что Украина действительно имеет очень большие запасы.

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Как можно заинтересовать Трампа

Только на подконтрольной Украине территории есть минимум 7 триллионов залежей. Больше всего их в Днепропетровской области, Житомирской, Киевской. Почти столько осталось под оккупацией в Донецкой и Луганской областях. Об этом также не надо забывать.

В ближайшее время мы не будем иметь достаточно технологических ресурсов, чтобы все эти залежи добыть. Но инвестиции, деньги, технологии есть у западных стран. Добывать это вместе, создавать совместные предприятия, вкладывать инвестиции – на этом Украина сможет зарабатывать колоссальные деньги,

– отметил Игорь Рейтерович.

Этим можно заинтересовать даже Илона Маска. Ведь основные залежи есть в Китае, который вставляет палки в колеса Маску. Украина со своими залежами лития может стать основным игроком на рынке. Но для этого нужно, чтобы закончилась война. Тогда можно строить совместные заводы, на которых будут работать украинцы.

Обратите внимание! Юрист-аналитик Андрей Вигиринский назвал идею "платить полезными ископаемыми" за поддержку США колониальной рентой. По его мнению, предложение неоднозначное, потому что продажа лицензии на недропользование должна происходить на конкурсной основе.

"Преимуществами для других стран в этой ситуации будут инвестиции и получение ресурса, который они смогут использовать для изготовления высокотехнологичной продукции. Поэтому идея интересна и может заинтересовать Трампа, который мыслит такими деловыми категориями", – сказал политолог.

Такая идея требует правильной коммуникации, потому что сейчас основной акцент делают на выгоде для США. Поэтому украинцы могут неправильно понять, что будет происходить. Ведь эта практика не новая, а в Украине раньше работали британские компании, велись совместные проекты.

"Надо четко указать, что все будет сделано в интересах Украины, под общественным контролем, в соответствии с законом. Это для нас будет дополнительным козырем на переговорах с Соединенными Штатами", – подытожил Игорь Рейтерович.