Три сценария падения Путина: кто может занять трон в Кремле и чего ждать дальше

Есть три сценария того, как именно может пасть режим российского диктатора Владимира Путина. После этого в России обязательно произойдет "депутинизация", но, вероятно, не сразу.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн, объяснив, что это связано с преемником Путина. Больше об этом, мирных переговорах и политике Дональда Трампа по завершению войны в Украине – читайте далее в материале.

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Путин может закончить войну только при одном условии

В российском оппозиционном издании "Медуза" написали, что Владимир Путин очень увлечен ведением войны против Украины. В то же время новоизбранный президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении огня в Украине. Считаете ли вы, что окружение Путина может позволить ему согласиться на предложение Трампа завершить войну?

Думаю, дело не в ближайшем окружении Путина, а в нем самом с момента Оранжевой революции, которая закончилась 20 лет назад, а именно – 23 января 2005 года. Путин был глубоко унижен во времена Оранжевой революции. Он полностью просчитался.

С тех пор он выступил против Запада. Весь период с 2005 года им руководила решимость получить стратегический контроль над Украиной, иметь возможность наложить вето на украинскую политику и ограничить суверенитет Украины. На протяжении всей этой войны Путин ставил своей целью бороться столько, сколько необходимо для обеспечения капитуляции и разрушения Украины.

Пока он не готов к серьезным переговорам. По крайней мере об этом публично не сообщалось. Поэтому надо подождать и посмотреть, изменится ли отношение Путина. Я действительно убежден в том, что подавляющее большинство людей в России хотело бы, чтобы эта война закончилась.

Это им дорого стоит. 200 тысяч российских матерей потеряли своих сыновей. Российские жены потеряли своих мужей. Экономика находится в затруднительном положении. Ситуация ухудшается еще больше и будет ухудшаться дальше. Не думаю, что Путин слишком озабочен этим, потому что вряд ли он заботится о своем народе. Он заботится о себе и своей власти.

Итак, для того, чтобы Путин закончил войну, ему нужно почувствовать, что он может подать это как определенную форму победы. Он должен оправдать для своего населения огромные затраты человеческих и финансовых ресурсов, которые война навязала России. Думаю, что это будет его отправной точкой. Посмотрим, готов ли он вступить в реальные переговоры.

Могут ли сторонники жесткой линии позволить Владимиру Путину прекратить эту войну?

Сам Путин является сторонником жесткой линии. Это было решение Путина – начать вторжение в феврале 2022 года. Это было очень личное решение. Он советовался с небольшим количеством людей по этому поводу. Предполагаю, что подавляющее большинство российской элиты было удивлено, что Путин принял такое решение. Ее представители думали, что он использует тактику принуждения против Украины, что он угрожает и блефует. Они не верили, что он собирается устраивать полномасштабное вторжение.

Поэтому я считаю, что только очень небольшое количество людей в Кремле и российском генштабе на самом деле знало, что Путин собирается пойти на полномасштабное вторжение. По моему мнению, речь не идет только о российских сторонниках жесткой линии. Очевидно, что Путин сгруппировал вокруг себя людей, которые решительно поддерживают то, что он делает. Он – президент, у него есть власть, он начал эту войну.

Я считаю, если Путин сам дойдет до определенной точки, где он решит, что России нужно выйти из этой войны, то он сможет этого достичь. Но он должен уметь сделать это так, чтобы это не было унижением ни для него, ни для России, поэтому он согласится только на перемирие, достигнутое путем переговоров.

Думаю, что окончательное мирное урегулирование – это очень долгий путь и это не произойдет, пока режим Путина находится у власти. Но прекращение огня путем переговоров возможно. Я бы не сказал, что это вероятно, но это реально. С точки зрения Путина это должно быть прекращение огня, которое он может показать как победу. Цена этой ужасной войны для Украины является страшной, но она очень велика и для России.

У России есть настоящая проблема

Считаете ли вы, что Россия и путинский режим смогут продолжать вести войну против Украины еще много лет?

Не думаю, что война будет продолжаться бесконечно долго для России. Российская экономика находится в настоящей беде. Там есть определенные проблемы. Когда процентная ставка центрального банка составляет 21% – это накладывает огромные расходы на российские предприятия.

Есть огромная нехватка рабочей силы, потому что многие россияне были вовлечены в оборонную промышленность. Россия финансирует войну благодаря тому, что загоняет в долги не только государство, но и банки. Поэтому банковская система в России сейчас становится довольно хрупкой. Эти расходы будут только увеличиваться. Невозможно тратить более 40% бюджета на оборону и безопасность, не ухудшая сферу здравоохранения, образования, свои инвестиции в инфраструктуру и все те направления, которые крайне нужны России.

Итак, чем дольше продлится эта война, тем тяжелее будет России. Сейчас расчет Путина заключается в том, чтобы заставить Украину сдаться. Он надеется на то, что Украина не сможет вести войну так долго, как Россия. Он может ошибаться, потому что украинцы ведут войну буквально за свое существование, свободу и суверенитет. Очевидно, что у украинцев есть сильнейший стимул увидеть, как эта война закончится, но не ценой собственной свободы и жизни.

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У России другой расчет. Это не экзистенциальная война для нее. Она на самом деле не подверглась нападению. У России есть вариант прекращения войны. Но это, как я уже сказал, очень зависит от того, сделает ли Путин другой расчет, чем тот, который он делал до сих пор.

По мере того как будет продолжаться этот год, России будет все труднее и труднее вести войну. Украине сложно найти достаточное количество войск, чтобы мобилизовать больше сил, но России также трудно. Путин так и не решился отдать приказ о второй волне мобилизации российских войск. Когда он это сделал в сентябре 2022 года, это было очень непопулярным решением. Он боится сделать это снова.



Путин боится объявлять мобилизацию / Getty Images

Почему он вынужден использовать северных корейцев? Это не очень хороший знак для России. Это на самом деле очень унизительно для России и Путина – становиться на колени перед Ким Чен Ыном в Северной Корее, который является абсолютным изгоем, и просить артиллерийские снаряды и войска.

Поэтому у Путина есть настоящая проблема. Ему не будет хватать людей, готовых воевать в этой войне, сколько бы он им не платил. Ему не хватает танков, другой техники, денег. По мере того как этот год будет продолжаться, все эти проблемы для России будут углубляться.

2 условия, при которых Украина может согласиться на прекращение огня

Считаете ли вы, что решение о прекращении огня в Украине будет полностью зависеть от Владимира Путина?

Нет, нужны две стороны, чтобы договориться о прекращении огня. Но когда я смотрю на позицию Украины, очевидно, что есть 2 критически важных элемента для нее, если она сможет согласиться завершить боевые действия.

Один из них заключается в том, что Украина должна сохранить свой полный суверенитет, свободу принятия решений, свободу действий. Второй – самый сложный, он заключается в том, что Украина очевидно не захочет соглашаться на прекращение огня, если не будет иметь надежных гарантий своей безопасности.

Украине нужно настоящее чувство уверенности, что она будет иметь средства для сдерживания России от повторного нападения и те меры, которые потребуются, чтобы обеспечить Украине такой уровень безопасности. Это меры, которые, по моему мнению, Путину будет очень трудно принять.

Думаю, это критический момент в переговорах. Есть много других вещей, которые будут привлечены, множество элементов, которые будут положены на столе. Но ключевым моментом является то, что Украина не может согласиться на прекращение огня, если не получит гарантий безопасности и средств для предотвращения дальнейшего нападения со стороны России. Это потребует от Путина принятия этих условий, определенных уступок. Сейчас, думаю, что он не очень хочет идти на такие уступки.

Путин может сказать "нет", но Трамп имеет для него кнут

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин боится Дональда Трампа, ведь он имеет власть остановить войну против Украины. Вы тоже в это верите?

Не знаю, боится ли он Трампа, но Трамп – это немного неизвестная территория для нас. В определенном смысле это дает Трампу определенные рычаги влияния. Путин, вероятно, немного нервничает относительно того, что может сделать Трамп. Никто из нас не знает, что собирается делать Трамп. Подозреваю, сам Трамп сейчас не знает, что он собирается делать, хотя станет президентом уже через несколько дней.

Однако у него есть ряд вариантов. Один из его вариантов – и я надеюсь, что он будет рассматривать это очень серьезно, – это усиление давления на Россию. Если Трамп собирается идти на переговоры с Путиным – а он говорил об идее встречи с Путиным, – ему нужно иметь рычаги влияния.

Как он может получить эти рычаги влияния? Есть 2 очевидных способа, с помощью которых Трамп дает себе определенные рычаги влияния на переговорах. Один из них заключался бы в увеличении американской военной поддержки Украины. Другой, очень важный, заключался бы в усилении давления на российскую экономику. Российская экономика – Ахиллесова пята Путина, его слабое место, которое сейчас в затруднении.

Есть еще много того, что можно было бы сделать для усиления санкций против России, особенно санкций в отношении экспорта нефти. Также необходимо усиление вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам предоставлять все виды услуг для России: поставки оборудования, которое не может быть доставлено напрямую, предоставление финансовых услуг, торговля различными способами. Американцы вместе с европейцами имеют силу увеличить экономическое давление на Россию.

Обратите внимание Перспективы мира в Украине туманны, Трамп может действовать методом "кнута и пряника", – AP

Поэтому, если бы я консультировал Трампа, то советовал бы ему не спешить встречаться с Путиным, потому что перед тем, как у него будет какая-то встреча с Путиным, должен быть готов не только пряник, но и большой кнут. Если Трамп это сделает, у него может появиться шанс убедить Путина уступить. Однако если он просто пойдет на встречу без этой подготовки, я думаю, что встреча будет провальной.

Считаете ли вы, что Трамп имеет достаточно власти, чтобы заставить Путина согласиться с предложением о прекращении огня?

Нет, я не думаю, что Трамп в состоянии заставить Путина или Зеленского. Трамп не может просто навязать мирное соглашение. Вместо того чтобы принять унизительные условия от американцев, Путин продолжит войну. Он имеет возможность ее продолжать, хотя ему будет все труднее поддерживать нынешний уровень боевых действий.

Однако он будет очень решительно настроен, чтобы не допустить того, чтобы быть униженным Трампом. Он должен быть в состоянии утверждать, что он чего-то достиг в обмен на огромные потери российских жизней и ресурсов, которые вызвала война. Поэтому у Путина есть возможность сказать "нет". У Трампа нет возможности заставить Путина принять все, что он хочет.

Даже если он пришлет Украине военную помощь, позволит наносить удары внутри России и введет еще более жесткие санкции против российской экономики?

Это усилило бы давление на Путина, Трамп должен это сделать. Это даст ему рычаги влияния. Это не будет означать, что Путин сдастся Трампу, но это будет означать, что Трамп будет иметь более сильную позицию на переговорах с Путиным.

Поэтому невозможно заставить российского диктатора. Однако нужно его убеждать. И убеждать его, не предлагая вознаграждение, а продолжая давление на Путина. Это то, что нужно сделать Трампу.

Верите ли вы, что Трампу удастся убедить Путина согласиться на прекращение огня?

Это непросто, но возможно, если Путин серьезно обеспокоится, что не может достигать быстрого прогресса в войне, и прогресс, которого россияне достигли в последнее время, был медленным. Они заплатили большую цену, учитывая российские потери. Они теряют до 2000 солдат за один день с целью завоевания небольшой территории.

Его (Путина – 24 Канал) экономика находится под чрезвычайным давлением. Она не разрушится, но ситуация ухудшается. И это факторы, о которых будет думать Путин, они дают ему причину искать выход из этой ситуации. Не значит, что это заставляет его сдаться. Однако это дает ему стимул согласиться на прекращение огня. Вот почему Трамп потенциально может иметь рычаги влияния.



Трамп может действовать методом кнута и пряника в отношении Путина / Getty Images

3 сценария конца кремлевского режима

Каким вы видите возможный сценарий конца режима Путина?

Есть только 3 пути падения его режима. Одним из них было бы, если бы близкие к нему люди устроили против него переворот. Мне это кажется очень маловероятным. Путин всегда занимался вопросом своей личной безопасности, назначил на все ключевые должности вокруг себя людей, которые чрезвычайно преданы ему. Однако и людей, которых обвинят в коррупции и уголовных преступлениях. То есть тех, которые сами потерпят поражение, если Путин отойдет от власти.

Второй способ, с помощью которого диктатора можно отстранить от власти, – это массовое восстание населения против диктатора. Путин использует такие жесткие меры безопасности в России: убийство и заключение противников, лишение свободы выражения взглядов.

Кажется очень маловероятным, что российскому народу удастся восстать против него, и он, похоже, не в настроении это делать. Россияне боятся хаоса, который возникнет в результате этого. А организованной оппозиции, которая сейчас даже возможна в России, нет.

Это, к сожалению, означает, что конец путинского режима может наступить с концом самого Путина. Однако он, похоже, имеет крепкое здоровье. Ему чуть за 70, он мог бы прожить еще несколько лет, пока его страна все больше катится вниз, отступает и слабеет, но не разрушается. Путин останется у власти до тех пор, пока мрачная фигура с косой не придет за ним.

Кто может стать преемником Путина и что будет потом

Какой вы видите возможность "депутинизации" после ухода Путина?

"Депутинизация" произойдет. Путин нанес большой вред собственной стране. Это может произойти не сразу. Возможно, не наступит с непосредственным преемником Путина. Думаю, что наиболее вероятным преемником российского диктатора явно будет кто-то немного моложе, но тот, кого Путин уже поддержал. В России критически важно иметь поддержку со стороны органов безопасности, которые являются чрезвычайно мощными, поэтому преемником Путина, вероятнее всего, будет кто-то из его окружения.

Однако по мере того как вы (Украина – 24 Канал) пойдете дальше, люди в России поймут, что Путин серьезно отбросил страну назад. Вы помните, что в далеком 2009 году Дмитрий Медведев, который в то время выдавал себя за президента России, написал статью под названием "Вперед, Россия!", где поставил вопрос, должна ли примитивная экономика, основанная на сырье, и повсеместная коррупция сопровождать россиян в будущем.

Это было 16 лет назад, и это тот же вопрос, который стоит перед Россией сейчас. Думаю, что в эпоху после Путина народ России захочет снова модернизировать, улучшить свою страну, не быть в глазах остального мира государством-изгоем и пытаться восстановить разумные рабочие отношения с остальной Европой, быть адекватным, чего сейчас не происходит.

Они (россияне – 24 Канал) оглянутся на эпоху Путина как на катастрофический период для России, которая втянула их в ужасную войну с Украиной. И это оставило им экономику, которая все еще очень зависит от экспорта углеводородов и другого сырья, а также от своей оборонной промышленности.

Страна, которая была ремилитаризована Путиным, страна, в которой уровень жизни не улучшился за последние 10 – 12 лет, фактически пошла назад. И это не то, чего захочет народ России. Ему особенно не нравится уровень коррупции. Россияне привыкли к коррупции в своем обществе. Советский Союз был глубоко коррумпирован, но уровень коррупции при Путине – стратосферный.

Я спрашиваю себя, украл ли какой-нибудь другой лидер в истории у своего народа больше, чем Путин? Через 20 лет именно так россияне будут вспоминать Путина. Думаю, что в какой-то момент в будущем они попытаются вернуться к цивилизованному миру.