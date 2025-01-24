Переговоры Трампа и Путина: Die Zeit назвал 3 сценария завершения войны в Украине

Дональд Трамп в ближайшее время готовится встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения окончания войны. В СМИ рассказали, что нужно для того, чтобы мирная инициатива американского президента реализовалась.

Дональд Трамп планирует положить конец концу войны за 100 дней. Это будет сделать непросто, ведь видение завершения конфликта Москвой и Киевом кардинально отличаются, передает 24 Канал со ссылкой на немецкое издание Die Zeit.

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Продолжение войны, демилитаризованная зона и НАТО

Поэтому авторы публикации отмечают, что любое мирное решение должно быть обеспечено военными средствами. Издание также спрогнозировало, как могут развиваться события в будущем.

Провал переговоров. Поскольку позиции России и Украины относительно мира отличаются, переговоры могут провалиться, и обе страны продолжат воевать в ближайшие месяцы. Есть вероятность, что стране-агрессору удастся оккупировать весь Донбасс.

Корейский сценарий предусматривает образование демилитаризованной зоны по фактической линии фронта без окончательного мирного соглашения, как это сделано между двумя Кореями. Ожидается, что за соблюдением договоренностей между сторонами должны следить западные войска, размещенные в Украине. Этот вариант без участия США издание считает сомнительным.

Повторение судьбы Кипра. Демилитаризованная зона отделяет самопровозглашенную и международно непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра с Кипром. Она была создана Организацией Объединенных Наций в 1974, после турецкого вторжения на Кипр. Там силы ООН стоят непосредственно на линии демилитаризованной зоны. Журналисты считают, что этот вариант мог бы заинтересовать Украину. Ведь, несмотря на потерю территории и наличие серой зоны, Кипр сумел стать членом ЕС.

Вступление Украины в НАТО: Его авторы статьи называют маловероятным, ведь против него выступает не только Россия, но и отдельные члены Альянса. Кроме того, аналитики считают, что попытки воплотить этот сценарий приведут к затягиванию войны.