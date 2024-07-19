Других вариантов нет: как сейчас можно уехать с оккупированных территорий

С каждым месяцем российской оккупации контроль оккупантов над украинцами только усиливается. Для того чтобы уехать, люди должны преодолеть сложный путь.

Херсонский журналист Сергей Никитенко рассказал 24 Каналу, что в любом случае нужно заехать в Россию. Украинцы продолжают выезжать из оккупации, хоть и не большими количествами.

Смотрите также "Об этом надо кричать": мариупольца судят в российском плену за вымышленное преступление

Как можно выехать с оккупированных территорий

Из-за контроля россиянами украинцев на оккупированных территориях, не всем удается выехать оттуда через другие страны, а затем вернуться в Украину. По словам херсонского журналиста, это действительно тяжелая история. Иногда россияне пропускают людей за деньги через Васильевку, оккупированный населенный пункт в Херсонской области. Однако это происходит очень редко.

Є два варианта, как можно выехать из оккупации:

выезд через временно оккупированный Крым;

выезд через временно оккупированную территорию Запорожской или Донецкой областей.

Однако Никитенко объяснил, что потом все равно нужно будет выезжать в Россию, после чего передвигаться в страны Балтии.

Другого выхода нет. Люди продолжают ехать, хоть не так уж много,

– отметил херсонский журналист.