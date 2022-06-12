Как не стать жертвой принудительного труда: важные советы для переселенцев

Более 7,7 миллионов украинцев из-за агрессии России были вынуждены покинуть родные города и села и переехать в другие регионы Украины. В поиске работы на новом месте люди могут встретиться и с недобросовестными работодателями.

О том, как не стать жертвой принудительного труда, рассказали в Госслужбе по труду Украины. Там отметили, что Международная организация труда четко дает определение принудительного труда.

Тем временем В Вильнюсе открыли первый в ЕС Украинский центр для вынужденных переселенцев

Является нарушением, если человеку угрожают за невыполнение работы

В Конвенции МОТ говорится, что принудительным является труд, требуемый от лица под угрозой наказания, или когда человек добровольно не предложил свои услуги.

Поэтому от работы следует отказаться, если есть следующие признаки:

психологическое давление и манипуляции;

перевод денег за предоставление услуг по трудоустройству;

неофициальное трудоустройство;

постоянное наблюдение, контроль со стороны работодателя;

отказ показать регистрационные документы;

сжатый срок предоставления согласия на работу;

завышенная обещанная заработная плата;

изменение условий труда в момент;

требование отдать кому-либо паспорт;

договор с непонятными условиями;

компенсация так называемых "затрат" работодателя из первой заработной платы.

В Госслужбе по труду говорит, что переселенцам лучше держаться группами, чтобы минимизировать риски. Конечно, не стоит садиться в машины к потенциальным работодателям самому или хотя бы записать данные машины и выслать знакомых.

Документы нельзя отдавать посторонним

Ни в коем случае нельзя передавать свои документы посредникам или работодателям. Лучший выход сделать копии важных документов и оставить родным вместе с фотографией.

Хорошо бы перед самым трудоустройством тщательно проконсультироваться с юристом. В любых подозрительных или угрожающих случаях необходимо обращаться в полицию.

Правительственная горячая линия по противодействию торговле людьми – 1547. Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговле людьми – 116 123 (с мобильного), 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного). Национальная горячая линия по противодействию торговле людьми и консультированию мигрантов – 527 (с мобильного), 0 800 505 501 (с мобильного или стационарного).

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Вынужденные переселенцы в Украине: последние новости

С марта 2022-го государство платит ВПЛ ежемесячное пособие на проживание в размере 2 тысяч гривен для взрослого. Помощь 3 тысячи гривен выдают на ребенка или лицо с инвалидностью.

Однако речь идет только о переселенцах только из определенных областей. В перечне 270 общин из 8 областей.

Также существует не менее шести программ целевой денежной поддержки от международных организаций.

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