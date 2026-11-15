Строить на расстоянии 5 – 15 километров: ветеран объяснил, как убезпечить логистику Киева

Киевские мосты по-прежнему находятся под угрозой российских атак, поэтому город ищет надежные альтернативные пути. Понтонные переправы целесообразно сооружать в 5 – 15 километрах за пределами столицы, где русло Днепра значительно уже.

О защите инфраструктуры столицы и работе системы радиоэлектронной борьбы в эфире 24 Канала рассказал ветеран российско-украинской войны Алексей Геьтман.

Почему понтоны эффективнее паромных переправ

По его словам, паромные переправы не решат проблему сообщения из-за слишком малой пропускной способности. Зато понтонные конструкции монтируются за считанные часы и лучше всего подходят для движения важного грузового транспорта.

Понтоны нужны именно для тяжелой военной техники и грузовиков. Если одну секцию выбили, ее можно заменить довольно быстро. Понтонные переправы стоит строить не непосредственно в Киеве, а за 5 – 15 километров от города, где Днепр уже,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Специалист отметил, что частично восстановленный Северный мост также необходимо использовать для проезда спецтехники и стабильного обеспечения жизнедеятельности города. В то же время, касательно идеи строительства подземного туннеля под Днепром, спикер заметил, что современные партнерские проекты рассчитаны на долгие месяцы, а первые подобные попытки строительства предпринимались еще в 30-х годах прошлого века.

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Купол РЭБ и защита от баллистики

Также ветеран войны рассказал о работе столичного купола радиоэлектронной борьбы на базе комплекса "Ай-Петри". Это сетевая система, способная эффективно сбивать с курса или существенно снижать точность ракет и реактивных беспилотников, управляемых внешним сигналом, за счет скоординированной работы множества станций РЭБ.

В то же время против баллистических ракет противника радиоэлектронных помех недостаточно. Для надежного отражения таких ударов по столице необходимы высокоточные противоракеты, которые уничтожают цель благодаря кинетической энергии прямого попадания на большой высоте.

Ранее специалист предупреждал, что временные сооружения имеют ограниченную пропускную способность и их может вывести из строя даже единичный вражеский удар.