Будувати за 5 – 15 кілометрів: ветеран пояснив, як убезпечити логістику Києва

Про захист столичної інфраструктури та роботу купола радіоелектронної боротьби в ефірі 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Чому понтони ефективніші за поромні переправи

За його словами, поромні переправи не розв'яжуть проблему сполучення через занадто малу місткість. Натомість понтонні конструкції монтуються за лічені години та найкраще підходять для руху важливого вантажного транспорту.

Понтони потрібні саме для важкої військової техніки та вантажівок. Якщо одну секцію вибили, її можна замінити доволі швидко. Понтонні переправи варто будувати не безпосередньо в Києві, а за 5 – 15 кілометрів від міста, де Дніпро вужчий– наголосив Олексій Гетьман.

Фахівець зазначив, що частково відновлений Північний міст також необхідно використовувати для проїзду спецтехніки та стабільного забезпечення життєдіяльності міста. Водночас щодо ідеї зведення підземного тунелю під Дніпром спікер зауважив, що сучасні партнерські проєкти розраховані на довгі місяці, а перші подібні спроби будівництва здійснювалися ще у 30-х роках минулого століття.

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Купол РЕБ та захист від балістики

Також ветеран війни розповів про роботу столичного купола радіоелектронної боротьби на базі комплексу "Ай-Петрі". Це мережева система, яка здатна ефективно збивати з курсу або суттєво спотворювати точність ракет і реактивних безпілотників, керованих зовнішнім сигналом, за рахунок скоординованої роботи багатьох станцій РЕБ.

Водночас проти балістичних ракет ворога радіоелектронних перешкод недостатньо. Для надійного відбиття таких ударів столиці необхідні високоточні протиракети, які знищують ціль завдяки кінетичній енергії прямого влучання на великій висоті.

Раніше фахівець попереджав, що тимчасові споруди мають обмежену пропускну здатність і їх може вивести з ладу навіть одиничний ворожий удар.