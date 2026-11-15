Виведе з ладу навіть один "Шахед": військовий експерт оцінив переправи в Києві

Такі слова фахівця озвучили в ефірі 24 Каналу, закликавши українців дотримуватися інформаційної гігієни та не поширювати ворожі ІПСО.

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Чому понтони та пороми не врятують столицю

Сергій Бескрестнов переконаний, що в разі критичного розвитку подій російські окупанти так само цілеспрямовано битимуть по резервних шляхах через Дніпро.

Якщо ми тут дійдемо до стану, коли ворог зруйнує всі мости в Києві, то поромні та понтонні переправи теж будуть зруйновані– констатував експерт.

Сергій Бескрестнов зауважив, що понтонні споруди мають вкрай обмежену пропускну здатність для транспорту та є надто вразливими до повітряних ударів противника. За його словами, поромні переправи здатні слугувати лише як екстрене рішення для доставки критично важливих вантажів.

Військовий експерт оцінив переправи в Києві: відео

Чи допоможе будівництво тунелю

Фахівець також оцінив перспективи будівництва тунелю під Дніпром. На його думку, така споруда необхідна місту не тільки для військових завдань, проте реалізація проєкту разом із західними партнерами триватиме кілька років, тому не може стати швидкою альтернативою мостам.

Раніше фахівець пояснював, чому російські ракети точково влучають у мости навіть під час придушення навігації українськими засобами РЕБ.