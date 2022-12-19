Для обмена Медведчука меняли законодательство, – нардеп

Виктора Медведчука приравняли к военнопленному, чтобы обменять. Для этого в Украине изменялось законодательство.

Заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Андрей Осадчук рассказал о подробностях обмена Медведчука.

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История обмена Медведчука

Летом 2022 года в Комитет по вопросам правоохранительной деятельности обратились представители Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора по урегулированию обмена военнопленных на уровне закона.

После чего члены комитета наработали соответствующие внесения изменений в ряд кодексов Украины, которые были приняты отдельным законом в конце июля (№7436-д). Впервые по новой процедуре обменяли госпредателя Виктора Медведчука.

Что касается Медведчука – это хороший пример сотрудничества правоохранительных органов и нашего комитета. Речь об урегулировании процедуры обмена военнопленных и заложников, ранее вообще не была определена законодательно. Раньше судьям и прокурорам приходилось делать какие-то невероятные процессуальные кульбиты,

– рассказал первый заместитель Правоохранительного комитета.

На кого обменяли Медведчука