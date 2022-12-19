Для обмена Медведчука меняли законодательство, – нардеп
Источник:"Честно"
Виктора Медведчука приравняли к военнопленному, чтобы обменять. Для этого в Украине изменялось законодательство.
Заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Андрей Осадчук рассказал о подробностях обмена Медведчука.
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История обмена Медведчука
Летом 2022 года в Комитет по вопросам правоохранительной деятельности обратились представители Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора по урегулированию обмена военнопленных на уровне закона.
После чего члены комитета наработали соответствующие внесения изменений в ряд кодексов Украины, которые были приняты отдельным законом в конце июля (№7436-д). Впервые по новой процедуре обменяли госпредателя Виктора Медведчука.
Что касается Медведчука – это хороший пример сотрудничества правоохранительных органов и нашего комитета. Речь об урегулировании процедуры обмена военнопленных и заложников, ранее вообще не была определена законодательно. Раньше судьям и прокурорам приходилось делать какие-то невероятные процессуальные кульбиты,
– рассказал первый заместитель Правоохранительного комитета.
На кого обменяли Медведчука
- Напомним, 22 сентября домой вернули 200 украинских героев, среди которых герои Азовстали. За них России отдали Медведчука.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что Виктор Медведчук прошел все необходимые следственные действия, а Украина получила все необходимые показания для установления справедливости в рамках уголовных производств.