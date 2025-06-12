Пока продолжается игра в прятки, цивилизованной мобилизации не будет
- Павел Казарин отметил, что методы ТЦК зависят от нежелания людей выполнять свой долг, и что если бы все приходили по повесткам, не было бы необходимости в принудительных мерах.
- Многие люди выдвигают требования стране или оправдывают свое нежелание служить, надеясь, что кто-то другой будет воевать вместо них.
Давайте начистоту. Методы ТЦК прямо пропорциональны вашему пофигизму.
Кто заставил ТЦК действовать так, как они действуют
Если бы все приходили по повесткам, не было бы никакой необходимости в "бусиках". Об этом заявил Павел Казарин, информирует 24 Канал.
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Три года тылового существования приучили многих, что с войной можно не пересекаться – и люди надеются, что смогут сохранить этот статус-кво. А поскольку признаваться в подобном непрестижно – они в качестве оправдания каждый раз выдвигают своей стране условия.
Одни требуют сначала отправить на фронт полицейских/депутатов/судей.
Другие предлагают увеличить зарплаты военным, чтобы в ТЦК снова выстроились очереди.
Третьи объясняют свое нежелание служить тем, что армия не соответствует их высоким стандартам.
В основе всех этих объяснений – одна и та же идея, что воевать должен кто-то другой. Все эти условия – на самом деле оправдания. Люди привыкли, что войну тянет на себе кто-то еще – и не стремятся менять свой повседневный ритм жизни. Если им приходит повестка, они обычно отправляют ее в мусорку. Потому что за это им светит разве что штраф. Спасибо нашим законодателям.
Каждый раз, когда вы требуете, чтобы ТЦК были похожи на ЦНАП – вы просто хотите, чтобы процесс мобилизации вас не коснулся. Потому что ЦНАП – это офис, который ждет вашего визита. А не останавливает вас на улице, чтобы проверить документы.
Те, кто хотел служить, уже служат. Именно поэтому рекрутинг не выход – он обеспечивает сегодня процентов пять от общей потребности армии в людях. И если предыдущие три года вы не одевали форму, то только благодаря тем, что кто-то одел ее раньше вас.
А потому да. Методы ТЦК прямо пропорциональны вашему поведению. Мы все хотели бы, чтобы мобилизационный процесс происходил цивилизованно и без эксцессов. Чтобы ТЦК отправляли повестки, а люди по этим повесткам приходили служить.
Но если мужчины играют в прятки, то почему вы удивляетесь, что ТЦК тоже вынуждены играть в эту игру?
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