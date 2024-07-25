Как правильно очистить экран вашего смартфона от загрязнений и бактерий

Поддерживать экран смартфона в чистоте важно для гигиены и функциональности. Именно на экране и корпусе смартфона собирается больше всего самых разнообразных бактерий. Однако мы часто пренебрегаем гигиеной устройств, которыми пользуемся ежедневно.

Вот полезное пособие от 24 Канала с лучшими советами, которые помогут вам эффективного и безопасного очистить ваш смартфон.

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Что использовать для очистки экрана

Экран смартфона лучше всего очищать специальной салфеткой из микрофибры. В отличие от туалетной бумаги или кухонных полотенец, которые могут оставлять частицы волокон, салфетки из микрофибры специально разработаны для поглощения всех видов грязи и пыли.

Салфетку также лучше всего использовать с небольшим количеством раствора для очистки, который можно приготовить самостоятельно.

Вот что вам нужно:

Небольшое количество воды,

Метиловый спирт.

Этим раствором нужно несколько смочить микрофибровую салфетку, но не слишком много, чтобы влага не попала в разъемы смартфона.

Если вы используете салфетку из микрофибры, смочите небольшую часть салфетки выбранным вами чистящим средством. Осторожно протрите экран телефона небольшими круговыми движениями, чтобы удалить грязь и пыль. Обязательно избегайте фронтального динамика и рамок смартфона, чтобы жидкость не просочилась.

Чего следует избегать во время чистки смартфона

Этот процесс можно повторить для задней панели смартфона и объективов камер. Однако во время чистки объективов камер будьте особенно осторожны, чтобы не повредить хрупкое стекло объектива.

Существуют определенные материалы и методы, которых следует избегать, чтобы не повредить устройство:

Избегайте избытка воды: Хотя можно использовать влажную ткань, избегайте нанесения на устройство слишком большого количества воды. Электроника и вода плохо сочетаются.

Лучше всего использовать для приготовления раствора небольшое количество дистиллированной воды.

Избегайте абразивных материалов и агрессивных химических веществ: Не используйте абразивные материалы и агрессивные химические вещества на своем смартфоне. Они могут повредить хрупкие компоненты вашего устройства, в частности камеру и экран.

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Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать свой смартфон в чистоте, не рискуя повредить его деликатные компоненты. Регулярная чистка с использованием правильных материалов обеспечит вашему устройству идеальное состояние.