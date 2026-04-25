Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Документи на відстрочку: чи можна їх відправити в ТЦК поштою
25 апреля, 00:14
Отсрочка без визита в ТЦК: можно ли отправить все документы Укрпочтой

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Документы для отсрочки от мобилизации нельзя отправить по почте, они подаются через мобильное приложение "Резерв+" или ЦНАП.
  • При рассмотрении документов на отсрочку человека не могут направлять на ВВК или осуществлять мобилизационные мероприятия.

В соответствии с законодательством, во время военного положения некоторые мужчины имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако отправить документы для оформления отсрочки Укрпочтой в адрес ТЦК не получится.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале Юристы.ua.

Читайте также Хватит популяризировать уклонение, – интервью командира "Ахиллеса" о мобилизации, ТЦК и бронирование

Как подать заявление на отсрочку?

Владислав Дерий отметил, что теперь военнообязанные, кроме забронированных лиц и работников спецслужб, должны подавать заявления на отсрочку в другом порядке. Такие изменения Кабмин утвердил постановлением №467 от 8 апреля 2026 года.

По словам эксперта, сейчас оформить отсрочку можно через мобильное приложение "Резерв+" или в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Сейчас при подаче документов через ЦНАП – оригиналы уже не забирают. Администратор ЦПАУ их отсканирует и отправит электронным способом в комиссию ТЦК. Вам же администратор выдаст описание входящих документов,
– объяснил он.

Также стоит отметить, что на время рассмотрения документов для отсрочки (7 – 15 дней) и после ее оформления человека не имеют права направлять на ВВК или совершать в отношении него мобилизационные мероприятия.

Юрист добавил, что сведения об оформленной отсрочке автоматически поступят в приложение "Резерв+".

У 17-летних будут проверять военно-учетные документы

  • В Минобороны объяснили, что у родителей могут просить военно-учетный документ ученика. Школы делают это не самовольно, а на основании постановления Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года, которое обязывает учебные заведения вести персональный воинский учет.
     

  • Юноши становятся на воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет (с 1 января по 31 июля). Это можно сделать как через электронные сервисы, так и лично в ТЦК. После постановки на учет формируется военно-учетный документ, который обычно выдается в электронном формате.
     

  • В школах проверка е-ВОД происходит через QR-код в приложении "Резерв+". Если такой технической возможности нет, данные могут уточнить через ТЦК или приобщить к делу распечатанную версию документа, которая имеет такую же юридическую силу, как и электронная.