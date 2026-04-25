Про це розповів юрист Владислав Дерій на порталі Юристи.ua.
Як подати заяву на відстрочку?
Владислав Дерій зазначив, що тепер військовозобов'язані, окрім заброньованих осіб і працівників спецслужб, мають подавати заяви на відстрочку в іншому порядку. Такі зміни Кабмін затвердив постановою №467 від 8 квітня 2026 року.
За словами експерта, наразі оформити відстрочку можна через мобільний застосунок "Резерв+" або у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Зараз при подачі документів через ЦНАП – оригінали вже не забирають. Адміністратор ЦНАП їх відсканує та відправить електронним способом до комісії ТЦК. Вам же адміністратор видасть опис вхідних документів,
– пояснив він.
Також варто зазначити, що на час розгляду документів для відстрочки (7 – 15 днів) та після її оформлення людину не мають права направляти на ВЛК чи вчиняти щодо неї мобілізаційні заходи.
Юрист додав, що відомості про оформлену відстрочку автоматично надійдуть до застосунку "Резерв+".
У 17-річних перевірятимуть військово-облікові документи
У Міноборони пояснили, що в батьків можуть просити військово-обліковий документ учня. Школи роблять це не самовільно, а на підставі постанови Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року, яка зобов'язує заклади освіти вести персональний військовий облік.
Юнаки стають на військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років (з 1 січня до 31 липня). Це можна зробити як через електронні сервіси, так і особисто у ТЦК. Після постановки на облік формується військово-обліковий документ, який зазвичай видається в електронному форматі.
У школах перевірка е-ВОД відбувається через QR-код у застосунку «Резерв+». Якщо такої технічної можливості немає, дані можуть уточнити через ТЦК або долучити до справи роздруковану версію документа, яка має таку ж юридичну силу, як і електронна.