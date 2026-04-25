Про це розповів юрист Владислав Дерій на порталі Юристи.ua.

Як подати заяву на відстрочку?

Владислав Дерій зазначив, що тепер військовозобов'язані, окрім заброньованих осіб і працівників спецслужб, мають подавати заяви на відстрочку в іншому порядку. Такі зміни Кабмін затвердив постановою №467 від 8 квітня 2026 року.

За словами експерта, наразі оформити відстрочку можна через мобільний застосунок "Резерв+" або у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Зараз при подачі документів через ЦНАП – оригінали вже не забирають. Адміністратор ЦНАП їх відсканує та відправить електронним способом до комісії ТЦК. Вам же адміністратор видасть опис вхідних документів,

– пояснив він.

Також варто зазначити, що на час розгляду документів для відстрочки (7 – 15 днів) та після її оформлення людину не мають права направляти на ВЛК чи вчиняти щодо неї мобілізаційні заходи.

Юрист додав, що відомості про оформлену відстрочку автоматично надійдуть до застосунку "Резерв+".

