Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале Юристы.ua.

Читайте также Хватит популяризировать уклонение, – интервью командира "Ахиллеса" о мобилизации, ТЦК и бронирование

Как подать заявление на отсрочку?

Владислав Дерий отметил, что теперь военнообязанные, кроме забронированных лиц и работников спецслужб, должны подавать заявления на отсрочку в другом порядке. Такие изменения Кабмин утвердил постановлением №467 от 8 апреля 2026 года.

По словам эксперта, сейчас оформить отсрочку можно через мобильное приложение "Резерв+" или в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Сейчас при подаче документов через ЦНАП – оригиналы уже не забирают. Администратор ЦПАУ их отсканирует и отправит электронным способом в комиссию ТЦК. Вам же администратор выдаст описание входящих документов,

– объяснил он.

Также стоит отметить, что на время рассмотрения документов для отсрочки (7 – 15 дней) и после ее оформления человека не имеют права направлять на ВВК или совершать в отношении него мобилизационные мероприятия.

Юрист добавил, что сведения об оформленной отсрочке автоматически поступят в приложение "Резерв+".

У 17-летних будут проверять военно-учетные документы