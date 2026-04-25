Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале Юристы.ua.
Как подать заявление на отсрочку?
Владислав Дерий отметил, что теперь военнообязанные, кроме забронированных лиц и работников спецслужб, должны подавать заявления на отсрочку в другом порядке. Такие изменения Кабмин утвердил постановлением №467 от 8 апреля 2026 года.
По словам эксперта, сейчас оформить отсрочку можно через мобильное приложение "Резерв+" или в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Сейчас при подаче документов через ЦНАП – оригиналы уже не забирают. Администратор ЦПАУ их отсканирует и отправит электронным способом в комиссию ТЦК. Вам же администратор выдаст описание входящих документов,
– объяснил он.
Также стоит отметить, что на время рассмотрения документов для отсрочки (7 – 15 дней) и после ее оформления человека не имеют права направлять на ВВК или совершать в отношении него мобилизационные мероприятия.
Юрист добавил, что сведения об оформленной отсрочке автоматически поступят в приложение "Резерв+".
У 17-летних будут проверять военно-учетные документы
В Минобороны объяснили, что у родителей могут просить военно-учетный документ ученика. Школы делают это не самовольно, а на основании постановления Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года, которое обязывает учебные заведения вести персональный воинский учет.
Юноши становятся на воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет (с 1 января по 31 июля). Это можно сделать как через электронные сервисы, так и лично в ТЦК. После постановки на учет формируется военно-учетный документ, который обычно выдается в электронном формате.
В школах проверка е-ВОД происходит через QR-код в приложении "Резерв+". Если такой технической возможности нет, данные могут уточнить через ТЦК или приобщить к делу распечатанную версию документа, которая имеет такую же юридическую силу, как и электронная.