Орбан в газовой ловушке кремля: чем грозит "белорусизация" Венгрии

Старая добрая Европа нуждается в значительных реформах, направленных на формирование добрососедских, цивилизованных отношений – как это было задумано при создании прообраза ЕС после Второй мировой войны, в начале 50-х годов. Реформы, которые не позволят государствам пойти в обратном пути развития, а также защитят от газовых ловушек кремля и от перехода к авторитарному правлению.

Политикам, которые формировались в условиях строгих послевоенных реалий разрушенных городов, опустошенных сел, безумной безработицы и недостатка самого необходимого, даже в страшном сне не приснилось бы, чтобы подряды и контракты на восстановление Парижа, Праги, Будапешта или Лондона можно было приобретать на основе подкупа и злоупотребления служебным положением, ложью и обманом избирателей.

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Призрак постсоветского синдрома

Политики того времени без пафоса и популизма действительно заботились о благосостоянии своих общин, своих народов и, что самое главное, заботились о том, чтобы и соседи также жили в благополучии. Именно на таких принципах и закладывался фундамент европейского сообщества в первоначальном виде Европейского сообщества по углю и стали в 1951 году.

К сожалению, Европа, особенно центральная Европа с постсоветским синдромом, за последние 10 – 15 лет существенно деградировала:

Во-первых, значительно вырос уровень коррумпированности европейских политиков и чиновников,

Произошла эрозия морали чиновников.

Публичная и непубличная деятельность наделенных властью лиц – это два разных мира, где в одном из них должностное лицо кристально чистое, добродетельное и порядочное, а в другом – процветает взяточничество в фантастических объемах ради собственной наживы. Процветает ложь, популизм и манипулирование избирателями.

Страшнее всего, что коррупция и подкуп становятся основой государственной политики некоторых стран, что приводит к войнам, отвержению и рабской зависимости, а затем и к установлению кровавых диктатур. Таким дестабилизирующим фактором в мире на сегодняшний день уже долгое время является путинская россия.

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лукашенко – вассал путина, беларусь – экономическая колония россии

Ярким примером колонизации является формирование отношений россия – беларусь, где белорусский народ оказался в рабской зависимости от российских чиновников и олигархов. Белорусское войско и спецслужбы пронизаны агентами кремля. Поэтому массовое физическое устранение оппонентов стало в этой стране обыденным делом. Прикрывается все это якобы дружеским сотрудничеством москвы и минска, особенно в части поставок якобы дешевых нефти и газа. На самом же деле, в итоге, беларусь превратилась в одну из самых бедных стран Европы с кровавым диктаторским режимом.

Как это могло произойти? А очень просто. Александр лукашенко в результате постоянных обвинений в адрес США и Европы, якобы желающих навязать свои "порядки" белорусам, довел до абсурда взаимоотношения с ключевыми западными партнерами. И это тогда, когда европейские компании отказались иметь с ним какие-либо дела.

Таким образом, беларусь практически на 90% по нефти и газу стала зависима от россии. Такое положение дел очень выгодно для кремля и это имеет свое название – экономическая оккупация.

Путин продает лукашенко газ и нефть со значительными скидками, создавая условия для существенного обогащения правящей белорусской верхушки. Исказив конституцию и законодательство о верховенстве права, лишь несколько определенных лукашенко (по указанию из москвы) компаний получили право получать сверхприбыли.

Эти сверхприбыли идут на финансирование тайной полиции, силовых структур, репрессивной машины, преследующей и уничтожающей оппозиционных политиков и общественных деятелей. Практически все СМИ уже давно находятся под контролем администрации лукашенко.

Венгрия под прицелом кремля

Тотальная, особенно энергетическая зависимость, со временем приводит к политической оккупации и как следствие к военной. Как видим, за какие-то 10 лет беларусь сильно деградировала, превратившись из некогда преуспевающей нации в беднейшую страну Европы с манипулирующимся из кремля тоталитарным режимом.

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Подобный сценарий путин применял к Украине, начав полноценную войну, где уничтожается мирное население, разрушены сотни городов и сел. А начиналось все так же, как и в беларуси с монополизации россией украинского энергетического рынка. Путин использует газ как политическую силу.

То же касается и Венгрии и всей Европы.

По подобному сценарию экономически-политической экспансии россии разворачивались события в далеком 1956 году, когда венгерский народ восстал против коммунистического ига, силой навязанного россией. И тут вначале также четко прослеживается экономическая оккупация, за которой обязательно приходит черед военной.

Как и в коммунистические времена, Венгрия при премьерстве Виктора Орбана постепенно превращается в экономического вассала кремля. А отличается тем, что прикрываясь популистическими политическими лозунгами, обманывая венгров, некоторые чиновники могут непомерно лично обогащаться, используя газ и нефть в коррупционных схемах.

Новое газовое соглашение – новые коррупционные схемы

30 августа 2021 года состоялся визит главы МИД и внешней торговли Петера Сийярто в россию. В Санкт-Петербурге состоялась встреча между ним и руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером. Обсуждались вопросы поставки российского газа в Венгрию. Также на встрече говорили об участии российского капитала в контроле венгерской национальной газотранспортной сети.

В итоге 27 сентября 2022 года было подписано газовое соглашение. На церемонии подписания соглашения, состоявшегося в Будапеште, присутствовали заместитель председателя правления "Газпром" Бурмистрова и сам Сийярто, свидетельствующий о чрезвычайной важности события для самой россии. Подписанное соглашение рассчитано на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Согласно соглашению,: 3,5 миллиарда кубов через Сербию (газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 миллиард – через Австрию.

В начале февраля 2022 года в москве состоялась встреча Орбана с путиным, во время которой последний, в частности, отметил: "Важно, что и сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе". На что Орбан ответил: "Впервые мы встретились 13 лет назад. Это, значит, наша 13-я встреча. Это редкость. Практически все, кто были моими коллегами из руководства стран Евросоюза, не таковы. Выходит, что у нас с вами за 13 лет накопились самые значительные воспоминания о прошлом россии и ЕС, поэтому у меня есть обоснованные предположения, что мы с вами будем сотрудничать в течение долгих лет".

Если прислушиваться внимательно, то слова Орбана такие же подхалимские, как и слова лукашенко, которые тот постоянно адресует путину. Особенно предостерегающе звучат слова о длительном сотрудничестве, что может свидетельствовать о намерениях Орбана на построение коррупционной диктатуры вроде белорусского диктатора.

И собственно у Орбана есть все основания так утверждать, если учитывать тот факт, что у венгерского премьера есть с кого брать пример, как сделать страну и свой народ вассалом кремля, а именно из лукашенко.

В результате Венгрия дрейфует от накопления долгов и обеднения подавляющей части населения, в сторону страны с жесткой цезурой и избирательным правом по обогащению для особо приближенных лиц.

Для чего нужно новое газовое соглашение и что изменилось

Любопытно! В среднем Венгрия в год потребляет 9-10 миллиардов кубов газа. Объем потребления зависит от погодных условий, особенно зимой. До 1 октября 2021 года объем поставок российского газа в Венгрию шел через компанию Panrusgaz (СП "Газпрома" и венгерского энерготрейдера MVM). В 1996 году было подписано два долгосрочных контракта на поставку природного газа в Венгрию между ООО "Газпром экспорт" и Panrusgaz на период до 2015 года, впоследствии эти соглашения были продлены до 2021 года. На поставки было законтрактовано – 8 миллиардов кубов.

В рамках этих контрактов поставки велись по двум направлениям:

Через пункты Берегово на украинско-венгерской границе,

Через Баумгартен на словацко-австрийской границе.

Для корректной статистики следует отметить, что в 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 миллиарда кубов газа, за 2019 год – 10,5 миллиарда. Из которых ориентировочно 4,5 миллиарда кубов газа поставлялось через Украину.

По новому соглашению, если верить публичным заявлениям представителей правительства Орбана и "Газпрома" объем поставок – 4,5 миллиарда кубов газа в год, включая:

3,5 миллиарда кубов через новый газопровод с Сербией,

1 миллиард кубов с запада, по существующему маршруту из Австрии.

При этом стоимость газа не разглашается, уточняется лишь, что новое соглашение намного выгоднее по цене, чем договор 1995 года. Но, принимая во внимание заявления путина, косвенно можно предположить, что законтрактованная стоимость 200 долларов за 1000 метров кубических газа. Основная особенность нового соглашения – отсутствие транзита через Украину, что существенно удорожает транзит в венгерские дома.

Популизм и "белорусизация" Венгрии как основной тренд режима Орбана

Не вдаваясь в подробности, Венгрия имеет достаточно слабую экономику по сравнению с другими странами, даже середняками ЕС – с очень низким уровнем собственного инновационного и технологического производства, со значительной зависимостью от российского не совсем легального капитала. Вот здесь и появляется самое интересное.

Где же коррупция



Потребление газа совокупно составляет ориентировочно 9 – 10 млрд кубов. Стабильно "Газпром" поставлял в Венгрию около 90% от совокупного потребления. Так что кажется достаточно сомнительным, что объемы поставок газа будут ограничены 4,5 миллиардами кубов, как указано в соглашении. Вероятнее схема, когда через энергокомпанию MVM Group действительно будет поставляться 4,5 миллиарда кубов по ориентировочно установленной контрактом цене 200 долларов 1 тысячу метров кубических. А через коммерческие структуры аффилированы с "Газпромом" и режимом Орбана еще 4,5 миллиарда кубов уже по рыночным ценам по ориентировочной цене – 1500 долларов за ту же тысячу.



В итоге разница между ценой контракта и рыночными ценами – это сумма, которую себе в карман могут положить венгерские чиновники и газпромовские структуры – 1,3 миллиарда долларов.

За такое космическое состояние Орбан и дальше будет прославлять путинскую россию и критиковать Европейский союз и США, которые пытаются помочь диверсифицировать энергоснабжение страны, чтобы простые венгры были с теплом в домах. Более того, за такие средства можно непомерно усиливать репрессивный аппарат, еще больше ущемлять оппозицию, применяя карательные методы к тем, кто имеет свое видение улучшения жизни венгров.

Потому возникает еще один логический вопрос. Если зависимость Венгрии в энергоносителях от россии такая же как и в беларуси, то о какой энергетической безопасности может вести речь правительство Орбана, когда энергозависимость Венгрии от россии составляет 90%. За экономической экспансией непременно последует политическая, обычно заканчивающаяся танками, пулеметами и пушками.

Как раз уместно венграм вспомнить 1956 год, чтобы еще раз не наступить на те же грабли. Режим Орбана активно ведет страну по белорусскому сценарию. Таким образом, ответ на вопрос, когда россия придет к венграм, бряцая оружием, остается лишь вопросом времени. Поэтому вполне вероятно, что в случае продолжения тенденции и отсутствия изменений мы увидим еще одну коррумпированную и жесткую диктатуру, вассала россии в центре Европы.