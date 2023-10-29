В каких случаях можно отказаться от повестки: юристы объяснили, когда это не будет нарушением

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине идет общая мобилизация и введено военное положение. Все военнообязанные получают повестки, однако в некоторых случаях от нее можно отказаться.

Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян объяснила, что существует ряд законных факторов, когда от повестки можно отказаться. В таких случаях военнообязанному не будет угрожать наказание.

Смотрите также Будут ли штрафы для бежавших из страны военнообязанных: Вениславский объяснил инициативу

Когда от повестки можно отказаться

Юрист подчеркнула, что для отказа от получения повестки должны быть объективные и законные факторы. В частности, причиной отказа может быть:

неправильно указаны данные получателя (в таких случаях можно ссылаться на то, что повестка адресована кому-то другому),

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо,

отсутствие печати или подписи военкоматами ТЦК и СП.

Если при вручении повестки военнообязанный подметил конкретные ошибки, то от вручения можно отрешиться. Следует отметить, что в ходе таких ситуаций сотрудник ТЦК должен составить акт об отказе от получения повестки. Также к процедуре должны привлечь не менее 2 свидетелей.

Однако помните, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона и в случае неявки в указанное время наступает административная ответственность, предусматривающая уплату штрафа, а при наличии соответствующих оснований может наступать уголовная ответственность. Следовательно, следует исходить из содержания и общего осознания самого вызова в ТЦК и СП,

– подчеркнула юрист.

Козян также пояснила, что после того как уполномоченные лица зафиксировали факт отказа от вручения повестки, дело передают в ТЦК и СП. При рассмотрении дела руководители военкомата могут принять решение о взыскании штрафа за нарушение правил военного учета.

Впрочем, юрист отмечает, что штраф можно обжаловать в суде. Козян объяснила, что отказ от вручения повестки не является нарушением правил учета.