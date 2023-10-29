Юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян пояснила, що існує низка законних факторів, коли від повістки можна відмовитися. У таких випадках військовозобов'язаному не буде загрожувати покарання.

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Коли від повістки можна відмовитися

Юрист наголосила, що для відмови від отримання повістки мають бути об'єктивні та цілком законні фактори. Зокрема, причиною для відмови може бути:

неправильно вказані дані отримувача (у таких випадках можна посилатися на те, що повістка адресована комусь іншому),

повістку вручає не уповноважена для цього особа,

відсутність печатки або підпису військкома ТЦК та СП.

Якщо при врученні повістки військовозобов'язаний помітив об'єктивні помилки, то від вручення можна відмовитися. Варто наголосити, що під час таких ситуацій співробітник ТЦК повинен скласти акт про відмову від отримання повістки. Також до процедури мають залучити щонайменше 2 свідків.

Однак пам'ятайте, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття у ТЦК та СП у розумінні вимог закону, та у випадку неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати кримінальна відповідальність. А відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП,

– наголосила юристка.

Козян також пояснила, що після того, як уповноважені особи зафіксували факт відмови від вручення повістки, справу передають до ТЦК та СП. під час розгляду справи керівники військкомату можуть ухвалити рішення про стягнення штрафу за порушення правил військового обліку.

Втім, юристка наголошує, що штраф можна оскаржити у суді. Козян пояснила, що відмова від вручення повістки не є порушенням правил обліку.