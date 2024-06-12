Порошенко подыгрывает Путину, нападая на Саммит мира Украины, – эксперт

Политический эксперт Петр Олещук заметил совпадение, что Порошенко и его окружение часто озвучивают такие же нарративы относительно ситуации в государстве и действий Украины на международной арене, что и российская пропаганда и пресс-секретарь Путина Песков.

Так, на "народных протестах" в центре столицы не так давно советник бывшего президента Порошенко выступая перед людьми, больше всего переживал тем, что "до сих пор не назначена дата выборов следующего президента", хорошо понимая, что выборы во время войны невозможны.

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Порошенко и Песков озвучивают одинаковые нарративы

Впоследствии этот месседж ухватили в зубы и понесли все российские пропагандисты и медиа. А на недавней "встрече с журналистами" кремлевский диктатор и сам в очередной раз озвучил тезис о "нелегитимности и необходимости проведения выборов".

Недавно пресс-секретарь Путина Песков и "не пресс-секретарь" (насколько мне сейчас известно) Путина Порошенко озвучивают одинаковые заявления относительно действий Украины на международной арене. Там, собственно, есть целая "методичка", которую сейчас интенсивно продвигают россияне: о том, как "все для Украины плохо",

– отмечает Петр Олещук.

По его словам, речь идет об одинаковой скептической оценке Порошенко и Песковым двух международных событий, в которых участвует Украина: Конференции по восстановлению Украины в Берлине и Саммита мира в Швейцарии.

Порошенко тоже дискредитирует Саммит мира в Швейцарии

В июне проходят два значимых события мирового уровня для Украины. Конференция по восстановлению в Берлине проходит сейчас. Саммит мира в Швейцарии состоится через несколько дней.

И там, и там – речь о помощи мира Украине. И первую, и вторую Песков и Порошенко оценили как "нулевую" и "пустую".

Сначала пресс-секретарь Путина дал оценку Саммиту мира: "Саммит по Украине в Швейцарии будет пустым мероприятием".

Затем его украинский "собрат" Петр Алексеевич добавил: "Уже было 3 инвестиционные конференции для Украины, вскоре будет еще одна в Берлине. Но за это время инвестиций поступило аж 0. Под это никто не приехал и не приедет".

Удивительно, но и у Пескова, и у Порошенко заметны использование похожих метафор.

Создается впечатление, что Порошенко просто отрабатывает кремлевскую методичку, говоря в унисон с Песковым",

– отметил Олещук, добавив, что "война России против Украины не отбила у украинского политика желание подыгрывать Путину".

По словам эксперта, есть тенденция, когда некоторые украинские "оппозиционеры" озвучивают публично похожие на российские тезисы.

Сейчас, например, все они бросились нападать на саммит мира, доказывая, какой он "ненужный". Об этом отписались абсолютно все российские чиновники, а также украинские оппозиционеры. Скоро уже просто начнешь теряться, где "российский враг" Песков, а где "украинский оппозиционер" Порошенко. Или "украинские оппозиционеры" Песков и Порошенко? Или российские враги?,

– резюмирует Олещук.