Так, на "народних протестах" у центрі столиці не так давно радник колишнього президента Порошенка виступаючи перед людьми, найбільше переймався тим, що "досі не призначено дату виборів наступного президента", добре розуміючи, що вибори під час війни неможливі.

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Порошенко та Пєсков озвучують однакові наративи

Згодом цей меседж вхопили в зуби і понесли усі російські пропагандисти й медіа. А на недавній "зустрічі із журналістами" кремлівський диктатор і сам вчергове озвучив тезу про "нелегітимність і необхідність проведення виборів".

Нещодавно прессекретар Путіна Пєсков та "не прессекретар" (наскільки мені зараз відомо) Путіна Порошенко озвучують однакові заяви щодо дій України на міжнародній арені. Там, власне, є ціла "методичка", яку зараз інтенсивно просувають росіяни: про те, як "все для України погано",

– зазначає Петро Олещук.

За його словами, йдеться про однакову скептичну оцінку Порошенком та Пєсковим двох міжнародних подій, в яких бере участь Україна: Конференції з відновлення України у Берліні та Саміту миру у Швейцарії.

Порошенко теж дискредитує Саміт миру у Швейцарії

У червні відбуваються дві значущі події світового рівня для України. Конференція з відновлення у Берліні проходить зараз. Саміт миру у Швейцарії відбудеться за кілька днів.

І там, і там – мова про допомогу світу Україні. І першу, і другу Пєсков та Порошенко оцінили як "нульову" та "порожню".

Спочатку прессекретар Путіна дав оцінку Саміту миру: "Саміт щодо України у Швейцарії буде порожнім заходом".

Потім його український "побратим" Петро Олексійович додав: "Вже було 3 інвестиційні конференції для України, незабаром буде ще одна в Берліні. Але за цей час інвестицій надійшло аж 0. Під це ніхто не приїхав і не приїде".

Дивно, але і у Пєскова, і в Порошенка помітні використання схожих метафор.

Складається враження, що Порошенко просто відпрацьовує кремлівську методичку, говорячи в унісон із Пєсковим",

– відмітив Олещук, додавши, що "війна Росії проти України не відбила в українського політика бажання підігрувати Путіну".

За словами експерта, є тенденція, коли деякі українські "опозиціонери" озвучують публічно схожі до російських тези.

Зараз, приміром, усі вони кинулися нападати на саміт миру, доводячи, який він "непотрібний". Про це відписалися абсолютно усі російські чиновники, а також українські опозиціонери. Скоро уже просто почнеш губитися, де "російський ворог" Пєсков, а де "український опозиціонер" Порошенко. Чи "українські опозиціонери" Пєсков та Порошенко? Чи російські вороги?,

– резюмує Олещук.