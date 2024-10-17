Запад может остановить Путина: для этого нужно одно

Пока некоторые лидеры на Западе продолжают подчеркивать важность диалога с Путиным, другие считают, что разговоры ни к чему не приведут. Такая ситуация сложилась в Германии.

Председатель партии Христианско-демократический союз Мерц, который выступал за передачу Украине "Таурусов", заявил, что Путину нужно ставить ультиматум. Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом объяснил, что именно так нужно вести себя с диктатором.

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Как нужно говорить с Путиным

На днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с Владимиром Путиным урегулирование войны в Украине. Он добавил, что Германия придерживается принципа не принимать важных решений об Украине без согласия Украины. Лидер Германии, однако, отметил, что якобы российские солдаты также являются "жертвами" путинского режима, поэтому и с диктатором обязательно нужно поговорить.

А вот лидер оппозиции в Германии Фридрих Мерц предложил несколько более интересную альтернативу – поставить перед Владимиром Путиным ультиматум. По его словам, Путину нужно дать 24 часа. Если за это время он не остановит бомбардировки Украины, тогда Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Вот так с Путиным нужно разговаривать. Мне гораздо больше нравится позиция Мерца. Но надо понимать, что Германия длительное время была под влиянием российских спецслужб, там и Путин работал. Есть также интересная тенденция, когда немецкие чиновники после окончания каденции, устраиваются на неплохие должности в российских нефтегазовых компаниях,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Поэтому в Германии звучат довольно неоднозначные заявления о войне России против Украины. Берлин, в частности, лоббировал "Северный поток" и "Северный поток-2", которые сделали Европу более зависимой от российских энергоресурсов.

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"Нужны будут годы, чтобы вычистить всю агентуру. Но это только, если Европ этого захочет. России сейчас успешно удается обходить санкции. А если бы было желание, Россия бы вообще не получала доходов от нефти. Закрыть проливы, как предлагала Дания, и дать Украине оружие, чтобы вообще уничтожить портовую инфраструктуру России. Все, тогда бы денег на войну не хватало бы", – объяснил политтехнолог.

Стоит добавить, что Владимир Зеленский, общаясь со СМИ 17 октября, рассказал, что Украина продолжает разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом о передаче ракет Taurus. Также президент заявил, что Шольц никогда не говорил "нет" на перспективу вступления Украины в НАТО, однако никогда и не говорил "да". Поэтому дипломатическая работа продолжается.