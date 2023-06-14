У Путина нет пути назад: как теракт на Каховской ГЭС окончательно расколет кремлевские элиты

Россия 6 июня совершила циничный подрыв Каховской ГЭС, повлекший за собой настоящий экоцид в Украине. Диктатор своими поступками еще больше отталкивает от себя российскую элиту, которая и так готова бросаться наутек от режима Путина.

На Владимира Путина на Западе никто не ставит ставку. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер.

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Подрыв Каховской ГЭС больно ударил и по России

Цви Зильбер подчеркнул, что мир не собирается налаживать с Путиным отношения и начинать писать новую страницу отношений со страной-агрессором. Такое противостояние будет происходить до тех пор, пока режим диктатора не потерпит крах.

Подрыв Каховской ГЭС – это микроинсульт, поразивший всю путинскую вертикаль,

– убежден он.

По его мнению, у российских чиновников есть свой ум, который они нередко скрывают. Он им подсказывает, что сейчас происходит раскол, который ни к чему хорошему не приведет. Более того, элита России прекрасно знает, что вторжение Путина на территорию Украины – огромная ошибка.

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Крах режима Путина

Цви Зильбер добавил, что издевательство над гражданским населением в Буче окончательно обрекло Путина и его режим на гибель.

Путин понимает, что он совершил ошибку, но пути назад для него уже нет,

– отметил он.

Конечно, бряцание ядерным оружием и разговоры Путина о Третьей мировой войне, в которой не будет победителей, это очередные попытки хоть как-то повысить свой авторитет. Запад на такие действия уже перестал реагировать. Не исключение, что Путин думает, что найдет политическое убежище на Востоке, впрочем, Китай тоже не хочет свалить на себя такие огромные проблемы.

Подрыв Каховской ГЭС: главное