Офицер сказал, повлияли ли погодные условия на действия россиян

Погодные условия пока не повлияли на действия россиян. Они по-прежнему применяют тактику пехотных штурмов иногда с использованием бронетехники.

Однако полностью привлечь ее к боевым действиям не могут из-за теплой погоды. Подробнее 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Смотрите также "Тактически фронт посыпался, оперативно – нет": комбат Анатолий Козел рассказал о проблемах армии

Как россияне действуют зимой

Похолодание, на которое рассчитывали россияне, не оправдало себя. Чтобы полноценно применять все мощности бронетехники, танков, МТ-ЛБ и БМП, чтобы доставлять и прикрывать пехоту во время штурмовых действий, необходима температура воздуха ниже 10 градусов в течение нескольких дней.

Только при таких условиях техника максимально использует свой ресурс мобильности. Сейчас же, по словам военного, этого не произошло. Погода постоянно колеблется. В Донецкой области сейчас преимущественно тепло, но в некоторых местах действительно холоднее.

Это не та зима, на которую рассчитывал оккупант,

– отметил Владимир Черняк.

Сейчас погодные условия позволяют применять врагу только тактику пехотного наступления, иногда с привлечением бронетехники.

Обратите внимание! Бригада "Рубеж" собирает деньги на покупку автомобилей, которые являются расходным материалом на фронте. Поддержать военных можно по ссылке или по реквизитам 4441 1111 2821 7100

По состоянию на 4 января Силы обороны ликвидировали 794 760 оккупантов. Только за минувшие сутки удалось уничтожить 1510 солдат и даже один вертолет.