Уничтожены дома, обстрелы и пленные вагнеровцы: как пограничники обороняют Бахмут

Самой горячей точкой передовой остается город-крепость Бахмут. Бои за него продолжаются уже более полугода, однако каждый день они только усиливаются.

Как известно, российское командование стянуло в город свои боеспособные подразделения, однако окружить населенный пункт им не удается. На этом направлении враг несет бешеные потери.

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Какая ситуация в городе

На видео видны кадры уничтоженного города. Журналист Левко Стек отметил, что в Бахмуте сложно найти здание, которое не было бы повреждено. Это свидетельствует об интенсивности боев, работе вражеской авиации и постоянных артиллерийских обстрелах.

Более того, российские пехотинцы не оставляют попыток окружить населенный пункт, однако на защите Бахмута стоят украинские пограничники.

Защитники в сотрудничестве с разведкой дают огневый отпор врагу осколочными снарядами из БПЛА, минометов и другой техники.

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Как обращаются с пленными

Оператор зафиксировал момент взятие в плен вагнеровца, которого наши защитники сразу допросили.

Оккупант оказался заключенным за создание незаконной химической лаборатории. Наказание отбывал в городе Кунгур. Боевик ЧВК "Вагнера" рассказывает, что за участие в боевых действиях в Украине ему пообещали 195 тысяч рублей и помилование.

На войне в Украине захватчик был санитаром. Он рассказал, что раненых россиян оставляли умирать, а дезертиров просто расстреливали (кстати, по словам оккупанта, такие нормы прописаны у них в контракте). Кроме того, пленный рассказал о "5 смертных грехах "Вагнера".

Мародерство,

Насильственные действия,

Наркотики,

Алкоголь,

Дезертирство.

Как видим, по такому принципу руководство ЧВК "Вагнера" могло со спокойной душой расстрелять большинство своих боевиков.

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