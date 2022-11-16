Мы были к этому готовы, – польский активист о падении ракеты

В польском поселке Пшеводув 15 ноября погибли 2 человека из-за падения ракет. Война нарушила психологический барьер общества.

Об этом для 24 канала сказал Ришард Купидура – общественный деятель и ученый из Польши.

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"Пока нет много официальных сообщений от польских ключевых политиков о падении ракет. Я думаю, что они вскоре появятся", – отметил Купидура.

Поляки понимают ситуацию в Украине

По словам активиста, польская верхушка не хочет, чтобы эмоции диктовали принятие решений. Все выводы будут обнародованы после консультаций.

Эта война пришла на территорию Польши. Был нарушен психологический барьер общества. Поляки очень внимательно следят за происходящим на территории Украины, поэтому большого шока на самом деле нет,

– рассказал Купидура.

Он отметил, что после массированных атак, которые происходили от восточной границы Украины, было понятно, что это очень близко к Польше. Следовательно, рано или поздно что-нибудь случится.

"Мне кажется, что мы были готовы к этому ментально", – добавил Купидура.

Обратите внимание – польский активист о ракетном ударе по Польше: смотрите видео

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