Про це 24 каналу сказав Ришард Купідура – громадський діяч та науковець з Польщі.

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"Наразі немає багато офіційних повідомлень від польських ключових політиків щодо падіння ракет. Я думаю, що вони незабаром з'являться", – зазначив Купідура.

Поляки розуміють ситуацію в Україні

За словами активіста, польська верхівка не хоче, щоб емоції диктували ухвалення рішень. Всі висновки оприлюднять після консультацій.

Ця війна прийшла на територію Польщі. Був порушений психологічний бар'єр суспільства. Поляки дуже уважно стежать за тим, що відбувається на території України, тому великого шоку насправді немає,

– розповів Купідура.

Він зазначив, що після масованих атак, які відбувалися від східного до західного кордону України, було зрозуміло, що це дуже близько до Польщі. Відтак, рано чи пізно щось трапиться.

"Мені здається, що ми були готові до цього ментально", – додав Купідура.

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