Интересно, что даже те поляки, которые предполагают, что это была ракета украинского ПВО, считают, что ответственна только Россия. Ведь именно она начала войну. Больше реакций поляков на падение ракет читайте в материале 24 канала.

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"Упали ракеты, а мы дискутируем": как реагируют поляки

В твиттере поляки возмущаются, что российские ракеты убили 2 человека на территории Польши, а политики "встречаются, говорят, дискутируют". Мол, если бы ракета упала в Германии, НАТО было бы гораздо решительнее.

Кроме того, поляки считают, что Россия может сказать, что это вообще польская ракета убила поляков. В Москве неоднократно уже придумывали такие фейки.

"Завтра Россия скажет, что это польская ракета. Они могут. Они всегда так поступают";

"Ракета, изготовленная четверть века назад, просто перелетела через польскую границу и убила двух наших земляков. Это показывает, насколько нам нужны наши системы Wisła и Narew";

"Атака, по-моему, должна была быть на линии электропередачи Польши и Украины. Она должна была быть прямо у границы с Польшей, но что-то не сложилось. Ракета упала на наш участок, убила двух человек. Наступая так близко к границе, они знали риск, пошли на него сознательно";

"Да, да, не переживай. Подумаешь, что упала ракета. Россия взорвала самолет с польской элитой и никакой реакции. Сейчас тем более. Плюют тебе в лицо, а ты опять вытрешься";

"Чтобы вы, россияне, ели цемент из тех стиральных машин, которые вы украли у украинцев. Слава Украине! Да здравствует Польша и да погибнет Россия".

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Поляки считают, что НАТО ничего не может сделать в этой ситуации, потому что не хочет вступать в войну с Россией. Они отмечают, что нет такой системы обороны, при которой вся территория Польши была бы в безопасности.

Независимо от того, кто выпустил ракету, выводы неутешительны. Оборона НАТО, которая должна была защищать Польшу, не сработала. Другая проблема может заключаться в том, что теперь это знает и Россия,

– написал пользователь Krzysiek .

Поляки призывают разместить как можно больше систем ПВО и военных на всем восточном фланге НАТО.



Поляки уже распространяют мемы о войне с Россией

Кратко о падении российских ракет в Польше

Российские ракеты рухнули на территории Польши во время массовой атаки по Украине 15 ноября.

Президент Владимир Зеленский заявил , что неоднократно предупреждал, что российская агрессия не остановится только на Украине. Кроме того, он выразил соболезнования полякам, ведь в результате падения ракет погибли 2 человека.

Страны Балтии сразу поддержали Польшу , а Великобритания и Германия заявили, что "тесно сотрудничают" с союзниками.

В то же время, по данным СМИ, президент США Джо Байден предполагает, что взрыв был вызван ракетой украинских сил ПВО.

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