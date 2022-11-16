Цікаво, що навіть ті поляки, які припускають, що це була ракета української ППО, вважають, що відповідальною є лише Росія. Адже саме вона розпочала війну. Більше реакцій поляків на падіння ракет – читайте у матеріалі 24 каналу.

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"Впали ракети, а ми дискутуємо": як реагують поляки

У твітері поляки обурюються, що російські ракети вбили 2 людей на території Польщі, а політики "зустрічаються, говорять, дискутують". Мовляв, якби ракета впала у Німеччині, то НАТО було б набагато рішучішим.

Крім того, поляки вважають, що Росія може сказати, що це взагалі польська ракета вбила поляків. У Москві неодноразово вже вигадували такі фейки.

"Завтра Росія скаже, що це польська ракета. Вони можуть. Вони завжди так роблять";

"Ракета, виготовлена ​​чверть століття тому, просто перелетіла через польський кордон і вбила двох наших земляків. Це показує, наскільки нам потрібні наші системи Wisła та Narew";

"Атака, як на мене, мала бути на лінії електропередачі Польщі та України. Вона мала бути прямо біля кордону з Польщею, але щось не склалося. Ракета впала на нашу ділянку, вбила двох людей. Наступаючи так близько до кордону, вони знали ризик, пішли на нього свідомо";

"Так, так, не переживай. Подумаєш, що впала ракета. Росія підірвала літак з польською елітою і ніякої реакції. Зараз тим більше. Плюють тобі в обличчя, а ти знову витрешся";

"Щоб ви, росіяни, їли цемент з тих пральних машин, які ви вкрали в українців. Слава Україні! Хай живе Польща і хай згине Росія".

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Поляки вважають, що НАТО нічого не може зробити у цій ситуації, адже не хоче вступати у війну з Росією. Вони зазначають, що немає такої системи оборони, за якої б вся територія Польщі була у безпеці.

Незалежно від того, хто випустив ракету, висновки невтішні. Оборона НАТО, яка мала захищати Польщу, не спрацювала. Інша проблема може полягати в тому, що тепер це знає і Росія,

– написав користувач Krzysiek.

То ж поляки закликають розмістити якомога більше систем ППО та військових на всьому східному флангу НАТО.



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Коротко про падіння російських ракет у Польщі

Російські ракети впали на території Польщі під час масової атаки по Україні 15 листопада.

Президент Володимир Зеленський заявив, що неодноразово попереджав, що російська агресія не зупиниться лише на Україні. Крім того, він висловив співчуття полякам, адже внаслідок падіння ракет загинули 2 людей.

Країни Балтії одразу підтримали Польщу, а Велика Британія та Німеччина заявили, що "тісно співпрацюють" з союзниками.

Водночас, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден припускає, що вибух був спричинений ракетою українських сил ППО.

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