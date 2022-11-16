Цікаво, що навіть ті поляки, які припускають, що це була ракета української ППО, вважають, що відповідальною є лише Росія. Адже саме вона розпочала війну. Більше реакцій поляків на падіння ракет – читайте у матеріалі 24 каналу.
До теми Російські ракети вже не раз падали на прикордонні, – Подоляк про удар РФ по Польщі
"Впали ракети, а ми дискутуємо": як реагують поляки
У твітері поляки обурюються, що російські ракети вбили 2 людей на території Польщі, а політики "зустрічаються, говорять, дискутують". Мовляв, якби ракета впала у Німеччині, то НАТО було б набагато рішучішим.
Крім того, поляки вважають, що Росія може сказати, що це взагалі польська ракета вбила поляків. У Москві неодноразово вже вигадували такі фейки.
- "Завтра Росія скаже, що це польська ракета. Вони можуть. Вони завжди так роблять";
- "Ракета, виготовлена чверть століття тому, просто перелетіла через польський кордон і вбила двох наших земляків. Це показує, наскільки нам потрібні наші системи Wisła та Narew";
- "Атака, як на мене, мала бути на лінії електропередачі Польщі та України. Вона мала бути прямо біля кордону з Польщею, але щось не склалося. Ракета впала на нашу ділянку, вбила двох людей. Наступаючи так близько до кордону, вони знали ризик, пішли на нього свідомо";
- "Так, так, не переживай. Подумаєш, що впала ракета. Росія підірвала літак з польською елітою і ніякої реакції. Зараз тим більше. Плюють тобі в обличчя, а ти знову витрешся";
- "Щоб ви, росіяни, їли цемент з тих пральних машин, які ви вкрали в українців. Слава Україні! Хай живе Польща і хай згине Росія".
Читайте також "Тепер там є свій Бєлгород": пропагандисти навперебій реагують на падіння ракет у Польщі
Поляки вважають, що НАТО нічого не може зробити у цій ситуації, адже не хоче вступати у війну з Росією. Вони зазначають, що немає такої системи оборони, за якої б вся територія Польщі була у безпеці.
Незалежно від того, хто випустив ракету, висновки невтішні. Оборона НАТО, яка мала захищати Польщу, не спрацювала. Інша проблема може полягати в тому, що тепер це знає і Росія,
– написав користувач Krzysiek.
То ж поляки закликають розмістити якомога більше систем ППО та військових на всьому східному флангу НАТО.
Поляки вже поширюють меми про війну з Росією
Коротко про падіння російських ракет у Польщі
- Російські ракети впали на території Польщі під час масової атаки по Україні 15 листопада.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що неодноразово попереджав, що російська агресія не зупиниться лише на Україні. Крім того, він висловив співчуття полякам, адже внаслідок падіння ракет загинули 2 людей.
- Країни Балтії одразу підтримали Польщу, а Велика Британія та Німеччина заявили, що "тісно співпрацюють" з союзниками.
- Водночас, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден припускає, що вибух був спричинений ракетою українських сил ППО.
До теми – реакція ЄС на ракети в Польщі: відео