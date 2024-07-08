Будет ли польская ПВО защищать украинское небо: Свитан предположил, как это могло бы быть

Президент Украины Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск 8 июля подписали соглашение по безопасности. В частности, в нем говорится о возможности перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны Польшей, которые будут лететь в ее сторону. Рубежи перехвата и работы ПВО каждой страны должны быть согласованы.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что границу перехвата российских целей могут подвинуть вглубь Украины. Кроме этого, украинская ПВО, которая сейчас есть возле Польши, подвинется, создав более плотную оборону.

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Как польская ПВО могла бы защищать украинское небо

По словам Свитана, и самолеты, и зенитно-ракетные комплексы, и радиотехнические войска – это целый комплекс мероприятий, который, если примут решение, поможет подвинуть границу сбивания ракет с польского-украинского вглубь территории Украины. Именно на этом расстоянии от Польши до определенной границы в нашей стране будет выполнение этих задач.

Это зенитно-ракетные комплексы, авиация, летучие радары, которые могут видеть на расстоянии 800 километров, и радиотехнические войска, которые по сигналу обнаруживают российские летающие аппараты,

– пояснил военный эксперт.

Свитан отметил, что российские воздушные цели сбивать над городами нельзя, ведь это может привести к убыткам от обломков. Поэтому эти моменты, вероятно, есть в этом договоре между Польшей и Украиной, чтобы ПВО обеих стран смогли это обсудить.

Этот договор закрытый и секретный. Это очень правильно и грамотно. Однако там пропишут рубежи передачи управления, перехвата ответственности одной и другой страны,

– отметил военный эксперт.

Он также рассказал, что благодаря польской помощи украинские зенитно-ракетные комплексы смогут подвинуть немного дальше, вглубь территории нашей страны, делая более плотный щит. Тогда польской ПВО возможно даже ничего сбивать не будет, ведь туда цели не будут долетать.