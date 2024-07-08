Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що кордон перехоплення російських цілей можуть посунути вглиб України. Крім цього, українське ППО, яке зараз є біля Польщі, посунеться, створивши щільнішу оборону.

Дивіться також Знищення російських ракет силами НАТО: Польща пішла на безпрецедентний крок

Як польська ППО могла б захищати українське небо

За словами Світана, і літаки, і зенітно-ракетні комплекси, і радіотехнічні війська – це цілий комплекс заходів, який, якщо приймуть рішення, допоможе посунути кордон збиття ракет з польського-українського вглиб території України. Саме на цій відстані від Польщі до певної межі в нашій країні буде виконання цих завдань.

Це зенітно-ракетні комплекси, авіація, летючі радари, які можуть бачити на відстані 800 кілометрів, та радіотехнічні війська, які за сигналом виявляють російські летючі апарати,

– пояснив військовий експерт.

Світан наголосив, що російські повітряні цілі збивати над містами не можна, адже це може призвести до збитків від уламків. Тому ці моменти, ймовірно, є в цьому договорі між Польщею та Україною, аби ППО обох країн змогли це обговорити.

Цей договір закритий та секретний. Це дуже правильно та грамотно. Однак там пропишуть рубежі передачі управління, перехоплення відповідальності однієї та іншої країни,

– зауважив військовий експерт.

Він також розповів, що завдяки польській допомозі українські зенітно-ракетні комплекси зможуть посунути трішки дальше, вглиб території нашої країни, роблячи щільніший щит. Тоді польській ППО можливо навіть нічого збивати не буде, адже туди цілі не долітатимуть.