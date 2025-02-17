Для военных, которые присоединились к Силам обороны до 25-летнего возраста до вступления в силу постановления Кабмина о новых контрактах, предусмотрена выплата в размере одного миллиона гривен, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

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Как получить единовременную выплату в миллион гривен от государства

Лазуткин подчеркнул, что условием для получения вознаграждения для этой категории военнослужащих является непосредственно их участие в военных действиях в течение 6 месяцев, а также отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. Награду будут выплачивать в случае невыполнения условия по шестимесячного участия в боевых действиях из-за ранения или пребывания в плену.

Для того, чтобы получить вознаграждение в миллион гривен, военные должны обратиться к своему командиру. В Минобороны уточнили, что сам алгоритм еще на стадии разработки. В ближайшее время он будет доведен до соответствующих командиров и руководителей подразделений.

Напомним, что в постановлении Кабмина не предусмотрена возможность перевода людей до 25 лет, которые уже служат в армии, на новые контракты.